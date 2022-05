Pour faire face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement a mis en place le 1er avril dernier une aide exceptionnelle de 15 centimes HT, soit 18 centimes TTC sur le litre de carburant. Cette aide devait s'arrêter le 31 juillet prochain.

Mais face à des tarifs qui ne parviennent toujours pas à diminuer, le gouvernement a décidé, lors du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, de prolonger cette aide. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date précise, mais on imagine bien un prolongement jusqu'à, au moins, la rentrée prochaine. Ensuite, ce sera au tour d'une autre aide, plus ciblée, de prendre le relai.

Une nouvelle mesure est en cours d'élaboration

Comme l'avait annoncé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, en mars dernier, le gouvernement prépare des mesures ciblées pour aider les "gros rouleurs" à payer leur essence : "Je travaille, à la demande du Premier ministre, sur des dispositifs ciblés sur les personnes ayant les revenus les plus modestes, qui utilisent leur véhicule parce qu'ils n'ont pas de solution alternative, et qui sont des gros rouleurs."

Ce "mécanisme quasi-automatique qui puisse se déclencher, pour ceux qui en ont le plus besoin, quand les prix du carburant explosent" est en cours d'élaboration et sera prêt dans "plusieurs mois", avait annoncé Bruno Le Maire.

Les distributeurs font aussi des efforts

De leur côté, les distributeurs ont aussi fait des efforts, comme TotalEnergies qui a annoncé une prolongation de sa "remise" de 10 centimes en plus des 18 centimes du gouvernement.

Cette ristourne, qui devait prendre fin le 15 mai prochain, "sera finalement reconduite tout l'été", a annoncé il y a quelques jours Patrick Pouyanné, le dirigeant de l'entreprise. Attention toutefois, cette remise ne s'appliquera plus qu'aux stations situées sur les autoroutes et non plus à celles situées en ville ou à la campagne.