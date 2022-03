Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la hausse des carburants ces dernières semaines en France, et même un peu partout en Europe. Dans certaines stations, il n'est pas rare de trouver le litre de diesel ou de sans-plomb à plus de deux euros.

Face à la hausse des prix du carburant, qui s'est accélérée début mars peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement a annoncé samedi 12 mars une prochaine aide. Celle-ci n'a rien à voir avec l'indemnité inflation de 100 euros annoncée à la fin de l'année dernière.

Les détails de cette nouvelle aide

Cette nouvelle aide se nomme officiellement "remise carburants" et le Premier ministre, Jean Castex, a détaille cette mesure dans les colonnes du Parisien. Ce coup de pouce prend la forme d'une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" de carburant, et sera valable pour les particuliers comme pour les entreprises.

Cette remise s'appliquera "sur tous les carburants comprenant du brut", a précisé Jean Castex. Le Premier ministre a expliqué que cela devrait coûter deux milliards d'euros à l'État. En complément, le Jean Castex a appelé les distributeurs et les pétroliers à faire "un geste complémentaire", afin de faire diminuer eux aussi les prix de leur côté.

Le gouvernement précise qu'il ne s'agit pas "d'une réduction des taxes", puisque "les distributeurs l'appliqueront et l'État les remboursera." Ce processus paraît quelque peu complexe, mais Jean Castex justifie cela par le fait "qu'il faut une loi et cela prend plus de temps."

Une remise au moment de payer

La remise carburant sera mise en place à partir du 1er avril 2022 et pendant quatre mois, a annoncé Jean Castex, soit jusqu'au 31 juillet 2022. Tout le monde sera concerné, sans distinction sociale. Les particuliers, les professionnels, les entreprises de transport, les taxis, les pêcheurs...

La remise s'effectuera au moment du paiement, en caisse ou par carte bancaire à la pompe, et "ne sera donc pas visible d'emblée sur les prix affichés", a expliqué le chef du gouvernement. "Vous économisez neuf euros" pour un plein de 60 litres a expliqué le Premier ministre.