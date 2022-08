Fumer peut être mauvais pour la santé et cet homme russe a appris la leçon de la manière la plus dure qui soit. Les images de vidéosurveillance de Chelyabinsk montrent le conducteur d'une Renault Logan de deuxième génération prendre feu après avoir allumé une cigarette au pire endroit.

Alors qu'il faisait le plein de sa voiture, le propriétaire a décidé de fumer une cigarette, ignorant ainsi ce que son professeur de chimie lui avait dit à l'école.

L'incident a eu lieu le 23 juillet dans le centre-ouest de la Russie, et il va sans dire qu'il aurait pu se terminer bien plus mal. La petite berline déjà légèrement endommagée a immédiatement pris feu, mais heureusement, son réservoir d'essence n'a pas explosé, et l'homme a pu rentrer dans la voiture et la déplacer vers une zone plus sûre. On peut le voir revenir sur les lieux pour éteindre le feu en utilisant l'extincteur de la station-service.

Les médias locaux rapportent qu'il a été blessé aux jambes et qu'il est actuellement à l'hôpital, mais qu'il s'en sortira après une greffe de peau. La vidéo rappelle pourquoi il est toujours déconseillé d'allumer une cigarette dans une station-service. Si cet homme a survécu pour raconter son histoire, l'issue aurait pu être tout à fait tragique. Pas seulement pour lui, mais aussi pour les employés de la station-service et les autres conducteurs qui faisaient le plein à ce moment-là.

C'est exactement la raison pour laquelle pratiquement toutes les stations-service du monde entier ont des panneaux "Défense de fumer" - pour éviter ce genre de comportement imprudent. Faire le plein d'une voiture à essence ou diesel prend trois à quatre minutes, de sorte que la prochaine cigarette peut certainement attendre que le fumeur atteigne une zone plus sûre où il n'y a pas de risque d'incendie.