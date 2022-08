Il y a exactement un an, en août 2021, Audi présentait trois concepts dont les lignes, la technologie et la mécanique inspireront tous les nouveaux modèles des années à venir. Il s'agit de la Skysphere, de la Grandsphere et de la Urbansphere.

Ces trois showcars qui nous donnent des indices çà et là de ce à quoi il faut s'attendre chez le constructeurs aux anneaux dans les prochaines années étaient tous présents ces derniers jours à la Monterey Car Week, cet événement parallèle au Concours d'élégance de Pebble Beach qui attire chaque année sur la côte californienne des centaines de voitures historiques, d'icônes classiques, de supercars et, comme dans ce cas, de prototypes futuristes.

L'occasion pour Audi de dévoiler le premier teaser d'un nouveau concept, inédit, qui sera dévoilé en 2023, l'Audi Actisphere. Il y a donc un quatrième modèle dans la famille, qui, d'après ce que nous pouvons voir, rappelle beaucoup les SUV coupés qui ont tant de succès sur le marché actuel.

La ligne de toit descend doucement vers l'arrière, la carrosserie est rehaussée par rapport au sol et il semble y avoir des protections de pare-chocs sur le côté. Les dimensions, cependant, semblent plutôt compactes : pourrait-il s'agir d'une trois portes ?

100 % électrique et conduite autonome

Comme ses sœurs Skysphere, Grandsphere et Urbansphere, on suppose que l'Actisphere pourrait également être basée sur la nouvelle plateforme PPE d'Audi, développée spécifiquement pour les voitures à batterie. Ce qui est certain, c'est que, sous le capot, il cache un ou plusieurs moteurs électriques et toute la technologie nécessaire à une conduite entièrement autonome.

Cette caractéristique - c'est-à-dire le fait de ne pas toujours avoir un conducteur actif lequel, souhaite peut-être utiliser différemment le temps qu'il passe dans la voiture - a permis aux concepteurs de disposer d'une plus grande liberté dans le façonnage des lignes extérieures de la carrosserie et dans la définition des espaces à bord sur le site, moins de contraintes conduisant à un design complètement nouveau sur . Les occupants peuvent donc choisir d'utiliser leur temps de manière productive ou simplement pour se détendre.