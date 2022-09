Le Mondial de l'auto ouvrira ses portes du 17 au 23 octobre 2022. Si vous comptez vous y rendre, voici un modèle encore méconnu, mais qui mérite le détour. Il s'agit d'une hypercar anglaise, qui a la particularité de développer 1000 ch et de carburer à l'hydrogène.

Equipée de deux moteurs électriques de 400 kW et 1000 Nm de couple, la sportive n'est équipée que d'une petite batterie (environ 10 % de la taille d'une batterie typique). Ainsi, d'après son créateur, l'Apicale ne pèserait que 1000 kg sur la balance. Pour résumer, elle développe 1000 ch, 1000 Nm et pèse 1000 kg, pas mal non ?

Dessinée par Pininfarina, la Viritech Apicale est ainsi capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et de filer à une vitesse maximale de 320 km/h. Quant à son autonomie, Viritech affirme que son hypercar pourra parcourir 560 km avant d'avoir besoin de faire le plein d'hydrogène.

"Les architectures traditionnelles de piles à combustible signifient que la pile à combustible n'est pas utilisée au maximum de ses capacités, que les batteries sont très volumineuses et que les installations de réservoirs d'hydrogène sont extrêmement lourdes. Nous avons systématiquement développé des solutions qui aboutissent à un groupe motopropulseur plus petit, plus léger et plus efficace", explique Matt Faulks, CTO.

Il n'existe pas encore de prototype roulant, mais la société anglaise annonce que 25 exemplaires seront produits, à condition, bien sûr, que les clients frappent à sa porte. Les premières livraisons sont prévues en 2024.

Ce projet a débuté en janvier 2021 et a donné naissance à l'Apicale en juin 2022 lors du Goodwood Festival of Speed. Le premier prototype de l'hypercar devrait être réalisé au cours du troisième trimestre 2022, avant que la production ne puisse commencer chez Pininfarina au quatrième trimestre 2023. Aucun prix n'a été indiqué, mais il se murmure qu'elle sera vendue à plus d'un million d'euros.