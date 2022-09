Le moteur V8 et la propulsion ont toujours été les fondamentaux des pony cars américaines. Et il semble qu'ils soient destinés à l'être dans le futur (proche) de la Ford Mustang, qui sera dévoilée le 14 septembre.

Contrairement à ce qui a été rapporté par diverses sources au cours des derniers mois, Autoblog rapporte que le constructeur américain a abandonné ses plans pour une version hybride à quatre roues motrices.

Changement de plan ?

Les rumeurs concernant une Mustang hybride circulent depuis plusieurs années et ont apparemment été "confirmées" par le profil LinkedIn d'un ingénieur de Ford qui affirme avoir travaillé sur le groupe motopropulseur électrifié de la génération S650. En outre, un brevet déposé par Ford aux États-Unis décrit un système composé de deux moteurs électriques et d'un V8 pour créer une voiture à transmission intégrale.

Ford Mustang Mach 1

Bien entendu, ces nouvelles rumeurs n'ont pas encore reçu de confirmation officielle. Il n'en demeure pas moins que la nouvelle Mustang sera certainement équipée d'un V8, comme le laissait entendre la rumeur dans l'un des derniers teasers.

Pour entrer dans les détails, le 8-cylindres de 5 litres (également prévu pour l'Europe et combinable avec une boîte manuelle à 6 vitesses et une automatique à 10 vitesses) pourrait avoir dépassé les 450-460 ch de la génération précédente pour des performances encore plus engageantes.

Un aperçu du son de la nouvelle Mustang provient directement du dernier teaser publié par la compagnie.

En revanche, sur la liste américaine, le moteur 4 cylindres 2.3 EcoBoost d'environ 300 ch devrait être présent.

Nouveau look, mais pas de révolution

Comme pour les moteurs, le style de la nouvelle Mustang sera également conservateur. Dans notre rendu basé sur les photos espions des mois passés, la voiture de sport américaine montre des proportions similaires à la génération actuelle. Des changements importants pourraient être apportés au style de la calandre et des feux.

Illustration de la Ford Mustang

Pour compléter l'ensemble des ajouts à la nouvelle Mustang, il faudrait un intérieur encore plus accueillant et une technologie entièrement revue pour mieux gérer les différents modes de conduite. Enfin, la liste de prix pourrait s'allonger avec l'ajout de nouvelles garnitures, à commencer par la GT Performance, déjà pressentie dans un teaser.

Il ne reste plus qu'à attendre la présentation officielle et à découvrir à quoi ressemblera la dernière Mustang à moteur V8 avant l'ère électrique.