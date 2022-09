L'usine historique de Fiat Mirafiori, à Turin, accueillera une nouvelle unité de production de boîtes de vitesses et un important centre de reconditionnement de voitures d'occasion, a annoncé mardi son propriétaire Stellantis.

Le groupe né en 2021 de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler va y produire des boîtes de vitesses pour voitures hybrides dans le cadre d'une coentreprise avec Punch Powertrain, un équipementier belge aux actionnaires chinois. Le début de la production est prévu pour le deuxième semestre 2024.

Cette installation complétera la capacité existante de l'ex-usine PSA de Metz, en France, pour fournir l'ensemble des usines du groupe en Europe, a précisé le groupe dans un communiqué, à l'occasion d'une visite à Turin de son directeur général Carlos Tavares.

Un centre de reconditionnement à l'échelle mondiale

Mirafiori, le plus grand complexe industriel du groupe dans le monde, accueillera également en 2023 "le principal hub d'économie circulaire de Stellantis", selon le groupe.

Il concentrera ses premières activités sur le démantèlement des véhicules d'occasion, leur remise en état avant revente, et le reconditionnement des pièces, comme l'a fait par exemple Renault dans son usine historique de Flins, près de Paris.

Stellantis a souligné que ce centre devrait avoir une portée "à l'échelle mondiale". Le groupe compte réaliser plus de deux milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans l'économie circulaire d'ici 2030, selon son plan "Dare Forward" présenté en mars.

Une usine aussi pour Maserati

L'usine Mirafiori produit pour l'heure la Fiat 500 électrique et le SUV Levante de Maserati, dans ses versions hybride et thermique. À l'avenir, elle se verra confier notamment la fabrication des berlines Ghibli et Quattroporte de Maserati.

Le groupe qui a remplacé Fiat-Chrysler, premier employeur privé d'Italie, est attendu au tournant depuis sa fondation. Il a souligné mardi avoir investi dans ses opérations italiennes plus de 5 milliards d'euros au cours des quatre dernières années.

"Les annonces d'aujourd'hui soulignent à la fois notre engagement envers l'Italie et notre capacité à prendre des décisions responsables afin d'anticiper les changements mondiaux à venir dans notre industrie, alors que nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs Dare Forward 2030", a déclaré Carlos Tavares dans le communiqué.

L'usine de Melfi, associée au site de Sochaux en France, doit se lancer bientôt dans la production de SUV électriques, tandis que la troisième usine de batteries du groupe doit être construite dans l'usine de moteurs de Termoli. (avec AFP)