Le 27 janvier, Stellantis a annoncé son intention d'augmenter sa participation au sein de la joint-venture avec GAC de 50 % à 75 %. Moins de six mois plus tard, le PDG du groupe, Carlos Tavares, a annoncé qu'il avait "entamé des négociations pour mettre fin à la coentreprise qui fabrique et distribue les Jeep en Chine".

Le communiqué se poursuit en indiquant que "Stellantis travaillera avec le groupe GAC à une cessation ordonnée de la coentreprise et comptabilisera une charge de dépréciation hors trésorerie d'environ 297 millions d'euros dans les résultats du premier semestre 2022".

Une relation qui s'est détériorée

Comme Stellantis l'a également souligné, l'alliance qui a été lancée en mars 2010 (par le groupe FCA de l'époque) a subi des pertes importantes ces dernières années. Les relations se sont enlisées au tout début de l'année 2022 en raison de la volonté de Stellantis d'acquérir une participation majoritaire.

De toute évidence, les résultats financiers de ces derniers mois ont incité le groupe à quitter complètement la Chine et à abandonner les projets de production de modèles Jeep dans l'usine de Changsha.

L'avenir de Jeep en Chine

Stellantis ne va toutefois pas abandonner complètement la Chine. Les Jeep qui arriveront sur le marché chinois seront uniquement celles produites à l'étranger, ce qui aura un impact inévitable sur les prix. La firme américaine n'importera et ne distribuera en Chine que des modèles électrifiés, dont le nouveau Wrangler 4xe hybride rechargeable.

Cette annonce intervient quelques jours après que Stellantis ait fait part de nouvelles négociations avec son partenaire Dongfong Motor de Hong Kong. Au 15 juillet, les entreprises ont annoncé avoir signé "un protocole d’accord relatif aux 99,2 millions d’actions ordinaires de Stellantis détenues par Dongfeng, représentant 3,16 % du capital social de Stellantis".

Le constructeur chinois pourra ainsi soumettre une offre de vente de tout ou partie de cette participation au constructeur franco-italien, lequel "aura le droit mais non l’obligation d’accepter une telle offre et d’acheter les actions offertes à la moyenne des prix de clôture par action Stellantis sur Euronext Milan pour la période de cinq jours de bourse précédant immédiatement la date à laquelle Dongfeng soumet l’offre".

Rappelons que l'objectif du groupe Stellantis est d'atteindre 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine d'ici 2030. En 2021, la firme franco-italienne a atteint 3,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en combinant les marchés chinois, indiens et Asie-Pacifique.