L’une des stars du Mondial de l'automobile de Paris est l’hypercar, made in France, Genty Akylone. Cela fait du bien de voir une nouvelle voiture sportive française. L’Akylone développe 1 200 ch et 1 200 Nm de couple grâce à un moteur 100 % thermique.

La puissance annoncée devrait laisser place à un gros moteur comme Bugatti et son W16, cependant, détrompez-vous, le moteur de l’Akylone n’est qu'un "petit" V8 3,5 litres. Avec cette puissance, ses concurrentes ne sont ni plus ni moins que des Bugatti, des Hennessey ou encore des Koenigsegg.

Genty Akylone au Mondial de Paris

Un design racé

Quand on regarde la Genty Akylone, on ressent certaines inspirations. Une face avant ressemblant à une Hennessey, un profil de Pagani, un design arrière équivalant sur certains points à la Rimac Nevera. Les photos montrant l’Akylone avec les portes, le capot arrière et le coffre avant ouvert nous font immédiatement penser aux photos équivalentes de Pagani.

Reste à savoir si la version de production ressemblera au prototype, car oui la version présentée au Mondial n’est qu’un prototype. Elle sera produite dans quelques années en série ultra-limitée.

Genty annonce produire l’Akylone à seulement 25 unités, 15 coupés et 10 roadsters. Elle sera équipée d’une monocoque en carbone et matériaux composites pour un poids total de 1 180 kg. Les proportions sont contenues : 4,56 mètres de long, 2,05 de large et 1,15 mètre de haut.

Des performances folles

Genty annonce que l’Akylone peut atteindre la vitesse de 350 km/h et effectuer le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Le 0 à 200 km/h est balayé en 7,2 secondes (sept dixièmes plus rapides que la SF90 Stradale) et le 0 à 300 km/h est quant à lui expédier en 14 secondes.

Évidemment, avec de tels chiffres, mieux vaut avoir un bon système de freinage. Pour ce faire, Genty a opté pour du carbone-céramique de 400 mm de diamètre à l’arrière et 385 mm à l’avant. L’Akylone est une pure propulsion équipée d'une boîte de vitesses séquentielle Xtrac à sept rapports.

Akylone se veut, et même se vante, d’être l'hypercar française, conçue, fabriquée et assemblée en France. Elle sera composée en majeure partie de pièces françaises. Le prix quant à lui devrait dépasser le million d’euros.