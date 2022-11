La DGT, Dirección General de Tráfico (organisme espagnol responsable de l’exécution de la politique routière) a de plus en plus de moyens de sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas les règles. Elle dispose entre autres de 39 drones pour surveiller le trafic qui peuvent se déplacer à une hauteur maximale de 120 mètres et à une vitesse de 80 km/h.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils peuvent voir jusqu'à 10 kilomètres. 20 des 39 drones sont des Thyra V019, dont l'autonomie de vol maximale est de 40 minutes.

Quels types d'amendes peuvent-ils infliger ?

Ces appareils volants peuvent résister à des températures allant jusqu'à 45 degrés Celsius et sont pilotés par un pilote, bien que la caméra soit contrôlée par un autre expert. Actuellement, ils peuvent constater l'usage abusif du téléphone portable (retrait de six points sur le permis de conduire) ou de la ceinture de sécurité.

Ils peuvent également détecter si quelqu'un a jeté un mégot de cigarette hors de la voiture, si les enfants sont mal installés ou si un conducteur "abuse" de la voie de gauche. En revanche, ils ne verbalisent pas encore la vitesse.

Où se trouvent les drones de la DGT ?

La Communauté autonome qui compte le plus de drones est Madrid, avec 15. Ces petits appareils agissent non seulement au-dessus de cette région, mais aussi dans les régions voisines, comme Castilla y León et Castilla-La Mancha, et ils peuvent également être emmenés dans d'autres zones où ils sont nécessaires.

Les bases de la DGT en Andalousie en comptent quatre (deux à Séville et deux autres à Malaga), tandis que les îles Canaries et les îles Baléares en comptent trois chacune. De même, en Galice, dans les Asturies, en Cantabrie, en Estrémadure, en Aragon, en Castilla y León et en Valence, il y a deux drones chacun.

Radars, hélicoptères, camionnettes, motos...

A ces moyens s'ajoutent des radars fixes et mobiles, des hélicoptères Pegasus et des camionnettes et motos camouflées. Une quantité énorme de ressources pour surveiller le trafic, qui, année après année, augmente grâce aux revenus obtenus par les amendes.

Enfin, vous devez prendre connaissance des nouvelles amendes introduites par la loi sur la circulation routière 2022, afin de ne pas être pris au dépourvu. Dans tous les cas, vous savez, voyagez sans enfreindre les règles et vous rentrerez chez vous en douceur, sans surprise financière.