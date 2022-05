Les voitures et les motos trop bruyantes sont devenues insupportables, c'est pourquoi, les gouverneurs s'organisent pour les sanctionner et baisser le niveau sonore. En France par exemple, des radars anti-bruit ont été installés dans le cadre d'une expérimentation nationale.

Le premier radar sonore de contrôle a été installé le 3 janvier le long de la RD46 à Saint-Lambert-des-Bois en Vallée de Chevreuse (78). Un second a été mis en place à Paris le 14 février dernier dans le 20e arrondissement, et un dispositif similaire est en place depuis le 15 février dans le 17e arrondissement.

L'Etat de Californie veut à son tour mettre en place un programme pilote à travers six villes. D'après Autoweek, toutes les voitures ayant un niveau sonore de plus de 95 décibels et les motos de plus de 80 décibels pourraient être sanctionnées. Ce système de répression sonore est composé d'un sonomètre et d'une caméra dite intelligente capable de détecter la source du bruit excessif et de le photographier afin de le verbaliser.

Il y a quelques mois, l'Etat de New York a envoyé des courriers aux conducteurs de voitures trop bruyantes. Ils sont invités à faire le nécessaire pour réduire le niveau sonore de leur bolide au risque de recevoir une amende d'un montant de 845 dollars. Voici ce que l'on pouvait lire sur un des courriers envoyés au propriétaire d'une BMW M3 :

Je vous écris parce que votre véhicule a été identifié comme ayant un silencieux qui n'est pas conforme à la section 386 du Vehicle and Traffic Law, qui interdit le bruit excessif des véhicules à moteur. Votre véhicule a été enregistré par une caméra qui prend des photos du véhicule et de la plaque d'immatriculation. En outre, un sonomètre enregistre le niveau de décibels lorsque le véhicule s'approche et passe devant la caméra.

Bonne nouvelle, tout comme pour un radar fixe de vitesse, les conducteurs sont avertis par un panneau lors de l'entrée dans une zone de contrôle sonore. L'Etat californien ne prévoit pas de sanctionner immédiatement, les contrevenants sont d'abord rappelés à l'ordre avant de se voir infliger une amende d'un montant inconnu en cas de récidive.