Les amateurs new-yorkais de pots d'échappement doivent se méfier, il se peut qu'une lourde amende les attende. Grâce à une nouvelle loi adoptée par le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, les propriétaires de voitures équipées de systèmes d'échappement trop bruyants risquent une amende de 1000 dollars. Cette nouvelle amende est la plus élevée du pays et s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à réduire les courses illégales dans l'État de New York.

Cette nouvelle amende fait partie de la nouvelle loi SLEEP de New York, qui signifie "Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution". Ce nouveau projet de loi a augmenté le montant des amendes pour les échappements bruyants de 150 $ à 1000 $. Le projet de loi a peut-être un acronyme accrocheur, mais que signifie-t-il pour les amateurs de voitures bruyantes ?

L'objectif de cette nouvelle loi est d'irradier les courses de rue. Le gouvernement de New York a expliqué que ces courses illégales ont augmenté de manière significative pendant la pandémie de COVID-19 et que cette loi est donc un moyen de les combattre. Toute personne prise en flagrant délit de course de dragsters devra payer une lourde amende, en plus de celle liée à la conduite imprudente sur la voie publique.

Ce n'est pas non plus un secret que votre voiture bruyante n'est pas appréciée par vos voisins, qui seraient heureux de soutenir une loi vous obligeant à baisser le son. Pour couper l'offre de pots d'échappement bruyants du marché secondaire, tout magasin pris à installer des silencieux illégaux est passible d'une amende, l'État ayant la possibilité de retirer à un magasin sa licence d'exploitation.

Cette attitude sévère à l'égard des lignes d'échappement bruyantes n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui aiment modifier leur voiture. Il semble qu'une approche plus conservatrice soit nécessaire pour ceux qui préfèrent utiliser un tuyau d'échappement droit pour leur Honda Civic et se rendre sur l'autoroute pour une course de vitesse amicale.