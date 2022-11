Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ou TOGG, a ouvert son site de production lors d'une grande cérémonie. Lors de celle-ci, le président turc Recep Tayyip Erdoğan est monté sur scène avec le prototype du premier SUV du segment C qui sera produit par la marque.

TOGG n'a pas annoncé le nom du nouveau modèle lors de la cérémonie, mais a donné quelques indices sur la forme finale du modèle de production. On nous dit que ce véhicule électrique sera proposé avec des options de moteurs simples et doubles, deux options de capacité de batterie, et des autonomies maximales prévues de 186 miles (300 kilomètres) et 311 miles (500 km).

Nous ne connaissons pas non plus le prix du modèle TOGG, mais l'entreprise indique que les préventes du VE devraient commencer en février 2023. Les ventes officielles débuteront en mars.

TOGG indique que son usine devrait produire entre 17 000 et 18 000 véhicules au cours de sa première année. L'entreprise prévoit également qu'en 2030, l'usine aura produit plus d'un million de voitures.

Lors de la cérémonie d'ouverture, il a également été annoncé que TOGG n'utiliserait pas un système basé sur les concessionnaires. Au lieu de cela, les utilisateurs pourront commander via l'application mobile appelée "TOGG Care". Les modèles seront testés dans des zones appelées "points d'expérience".

Le premier modèle de la marque, le C-SUV (SUV de segment C), sera mis en vente en mars 2023. Pour la très attendue berline de segment C, qui est apparue au CES 2022, il faudra attendre 2025.

Le C-X Coupé a remplacé la version C-Hatch, que nous avons vue annulée lors du lancement. Ce modèle sera sur le marché en 2026. Pour le modèle B-SUV le plus abordable, les acheteurs devront malheureusement attendre 2027.