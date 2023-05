La gamme Porsche 911 étant très vaste, il semble toujours y avoir une nouvelle version ou une mise à jour au coin de la rue. Avant l'arrivée de la GT2 RS fin 2025 ou début 2026, la famille devrait s'agrandir cette année avec la ST, peut-être en tant que dernière variante de la génération "992.1" avant que le modèle rénové ne fasse ses débuts l'année prochaine avec la "992.2", son nom de code en interne.

Le scénariste et animateur de télé, Spike Feresten, affirme être au courant de la date de lancement officielle de la voiture. Au cours du podcast Spike's Car Radio, il a déclaré à son collègue comédien et grand fan de Porsche Jerry Seinfeld qu'un nouveau modèle mystérieux serait présenté pour la première fois le 8 juin. Pourquoi cette date en particulier ? Pour célébrer les 75 ans du premier véhicule portant le nom de Porsche, le Roadster 356 "N°1" sorti le 8 juin 1948.

Bientôt victime de son succès ?

Ce ne serait pas le premier modèle de Zuffenhausen à porter le suffixe "ST" car la désignation a été utilisée pour la dernière fois au début des années 1970 pour les voitures de course légères. À quoi s'attendre? Une édition spéciale au goût rétro basée sur la 911 Carrera T mais avec le moteur six cylindres à plat atmosphérique de 4,0 litres de la plus puissante GT3. Par conséquent, attendez-vous à 503 chevaux 470 Newton-mètres de couple.

La 911 ST fera suite à la Targa 4S Heritage Design mais sera probablement plus légère en adoptant des portes et un toit en fibre de carbone. En fait, Autocar cite des sources proches de Porsche qui ont suggéré qu'il s'agirait du modèle de génération 992.1 le plus léger à ce jour.

Comme c'est toujours le cas avec les 911 en édition spéciale, attendez-vous à un faible volume de production et à un prix élevé à la hauteur de l'exclusivité. D’ailleurs, au moment où la ST fera ses débuts officiels, Porsche aura peut-être vendu tous les exemplaires, étant donné qu'il y a plus que quelques individus riches toujours prêts à bondir sur la moindre machine qui porte l'écusson Porsche.