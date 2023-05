Audi lancera sa dernière nouvelle voiture équipée d'un moteur à combustion en 2025, mais les quatre anneaux ont déjà amorcé la disparition progressive du thermique.

Les voitures de sport TT et R8 ne seront plus produites, tandis que le supermini A1 et le crossover sous-compact Q2 ne connaîtront pas de nouvelle génération. La décision de donner un second lifting au Q7 au lieu de faire passer le SUV de luxe à un modèle de nouvelle génération montre bien que Audi se concentre sur les véhicules électriques.

Mais même s'il s'agit d'un segment très lucratif, Audi a décidé de mettre à jour le modèle actuel lancé en 2015.

vidéo espion Audi Q7 2024

La vidéo espion tournée quelque part en Scandinavie dépeint un prototype partiellement camouflé qui ne semble pas avoir tous les nouveaux éléments. Nos propres photos montrent une voiture de test différente avec une face avant remaniée, des phares et une calandre redessinés, ainsi qu'un pare-chocs modernisé.

À l'arrière, des autocollants sont apposés sur les feux pour masquer le nouveau look. Comme il s'agit d'un lifting, on peut s'attendre à ce que le profil latéral soit repris, bien qu'il puisse y avoir de nouveaux designs de jantes.

Pour des raisons qui nous échappent, Audi n'a pas de réponse directe aux grands BMW X7 et Mercedes GLS. Le Q7 peut offrir une troisième rangée de sièges, mais ses deux rivaux nationaux disposent de plus d'espace pour les passagers arrière.

Il est probablement trop tard pour étendre la gamme de SUV à un Q9 ou quelque chose de ce genre, mais un vrai EV à trois rangées de sièges est probablement dans les petits papiers d'Audi. Après tout, Porsche en lancera un vers 2026.