La reprise du marché automobile en Europe se poursuit à un rythme effréné, du moins par rapport à l'année dernière. En mai 2023, 1 121 644 voitures neuves ont été immatriculées sur les marchés de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et du Royaume-Uni. Ce chiffre, comparé aux 948 815 immatriculations de mai 2022, représente une augmentation de 18,2%.

Il s'agit du dixième mois consécutif de croissance pour le marché automobile européen, qui a atteint 5 323 630 immatriculations (+17,4%) depuis le début de l'année 2023. Ces bons résultats ne permettent toutefois pas de retrouver les niveaux atteints avant la pandémie. En effet, en comparaison avec les cinq premiers mois de l'année 2019 (6 935 028), le bilan reste négatif, à -23,2%.

L'Italie (+23,1%) et l'Allemagne (+19,2%) sont les marchés qui connaissent la croissance la plus rapide. Le Royaume-Uni a également joué un rôle important (+16,7 %), tandis que l'Espagne a clôturé le mois de mai avec une croissance de 8,3 %.

En mai, les véhicules les plus vendus sont restés les voitures à essence (36,5% du total), en hausse de 11,3%. En deuxième position du classement, on trouve les voitures hybrides, avec une part de marché de 25% et enregistrant une croissance de 26,9%.

En troisième position, on trouve les diesels avec 14,3%, en baisse de 4,3%, suivis par les voitures électriques qui atteignent 13,8% du marché et enregistrent la meilleure croissance (+65,6%). Les hybrides rechargeables sont stables à 7,4% et les autres carburants (GPL, méthane, éthanol, hydrogène) occupent la dernière place avec 3,1%.

Renault, Volkswagen et BMW tirent leur épingle du jeu

En mai, Volkswagen a conservé la première place du classement des groupes, avec une croissance de 20,2%, suivi de Stellantis (-0,5%) et de Renault (+35,5%). Parmi les meilleurs résultats mensuels figure la marque Tesla (+1920,5%), qui a également doublé ses ventes depuis le début de l'année.

Tesla Model Y

Le groupe BMW s'est également distingué par l'augmentation des immatriculations européennes (+24,8%), tout comme Volvo (+39,9%), Mazda (+55,6%) et Suzuki (+63,6%), qui ont enregistré des chiffres de vente plus modestes. Ford fait exception à la règle en affichant une baisse de 2,8%.

Alfa Romeo et Lexus doublent leurs ventes

Si l'on examine les différentes marques, on constate qu'Alfa Romeo a presque doublé ses ventes en mai 2022 (+95,3%), Lexus à +107,4%, Dacia à +44,4%, Skoda à +36,1% et Cupra à +30,8%.

Les marques en déclin sont Fiat (-22,8%), Seat (-11,1%), Citroën (-7,8%) et Hyundai (-5,6%).