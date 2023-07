Après avoir vu la maquette être présentée au Milan Monza Motor Show 2023, le projet 777 Hypercar se prépare à être lancé officiellement. Le 7 juillet à l'autodrome de Monza, le 777 Motors Lounge ouvrira ses portes, un espace multimédia ouvert (sur rendez-vous uniquement) à côté de la statue de Juan Manuel Fangio, où sera également présenté le premier prototype de la 777 Hypercar.

Produite en seulement sept exemplaires dédiés à la piste, l'Hypercar italienne est l'idée d'Andrea Levy, PDG de la société, et le résultat d'une collaboration entre différentes entreprises du Bel Paese.

L'Hypercar 777 promet des performances de haut niveau, grâce à une monocoque en carbone homologuée FIA et développée par Dallara, qui génère une force d'appui de 2 100 kg à une vitesse de 370 km/h. Elle est collée au sol et à la route. Elle est capable de générer jusqu'à 4g d'accélération, à la manière d'une Formule 1.

Ses 900 kg sont propulsés par un V8 de 4,5 litres de 730 ch alimenté par des carburants synthétiques qui réduisent les émissions de CO2 de 65 %.

La production des 7 unités débutera en 2025 et, parallèlement, les études de l'Hypercar 777 Unit-000, véritable laboratoire dynamique sur roues doté de technologies de pointe telles que la conduite autonome, l'intelligence artificielle et le coaching virtuel, seront lancées.

L'Unit-000 sera construite par 777 Motors en partenariat avec Polimove, Ascari et l'Indy Autonomous Challenge dans un centre de recherche international avec la participation de nombreux autres centres d'ingénierie et universités à travers le monde.

"J'éprouve une immense satisfaction à présenter un projet qui est le fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions et partenaires, qui ont tous joué un rôle fondamental dans sa naissance et son développement.

Grâce aux partenaires techniques Dallara, Sparco, Gibson, Stilo et au partenariat avec Politecnico di Milano, Ascari et Indy Autonomous Challenge, nous travaillerons pour que l'Hypercar 777 devienne un point de référence pour la recherche sur la conduite autonome et les pilotes IA.

Et avec des institutions telles que la région de Lombardie, la Commune de Monza, l'ACI et l'Autodromo Nazionale Monza, nous sommes sûrs que ce projet pourra se développer et profiter de l'esprit des étudiants les plus brillants des universités du monde entier, en devenant un pôle de recherche d'importance internationale.

Un projet à l'ADN italien qui sera un point de référence pour les meilleures technologies du monde".