La ville Monza est déjà connue et reconnue dans le domaine des sports mécaniques. Et désormais, elle aussi sa voiture : il s'agit de l'hypercar 777 et est la première création de 777 Motors, la nouvelle marque fondée par l'entrepreneur et collectionneur Andrea Levy.

Née grâce à la collaboration avec de nombreuses entités du monde automobile, la créature de 730 ch n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce qui peut être défini comme une véritable expérience d'achat.

Les 7 millions d'euros nécessaires pour prendre le volant de l'une des sept 777 comprennent des "accessoires" inédits, tels qu'une préparation physique et technique ad hoc et de nombreuses épreuves sur piste qui se dérouleront (évidemment) à Monza.

Moins de contraintes

L'idée de Levy est de construire une voiture homologuée uniquement pour la piste et libre de toute réglementation. Comme la voiture ne doit pas répondre à certaines normes en termes de style, d'aérodynamisme et de puissance, les ingénieurs ont eu la possibilité de créer une voiture extrême à tous points de vue et capable de représenter véritablement le nec plus ultra de l'innovation dans le domaine des quatre roues.

La voiture est en effet un "laboratoire" de nouvelles solutions qui pourraient également faire leurs débuts demain dans le sport automobile ou les supercars de route.

Composée d'une monocoque en carbone homologuée par la FIA et d'une carrosserie conçue par Umberto Palermo, la 777 arbore une ligne époustouflante qui n'est pas sans rappeler les stars de l'endurance LMP1. Par rapport à ces dernières, l'hypercar de Levy a un design (la livrée peut être personnalisée) moins contraint par les réglementations et peut donc se vanter de solutions différentes, comme les phares minces qui se prolongent sur les côtés ou l'aile arrière gigantesque.

Les freins, la suspension et la boîte de vitesses proviennent du monde de la course et ont été développés en collaboration avec de nombreux partenaires ayant participé à des courses d'endurance, telles que les 24 heures du Mans et les 24 heures de Daytona.

Ensuite, il y a le moteur : un V8 4,5 litres à aspiration naturelle capable d'atteindre 9 000 tr/min sans aucune électrification. Pour réduire au maximum le poids (la 777 pèse 900 kg sur la balance), les ingénieurs ont préféré conserver un huit cylindres "pur" développant 730 ch et alimenté par des carburants synthétiques qui réduisent les émissions de CO2 de 65% sans rien perdre en termes de sonorité et de performances.

La voiture et plus encore

Outre la puissance pure, la 777 est également une véritable "bête" en matière d'aérodynamisme et d'adhérence en virage. L'hypercar développe une force d'appui de 2 100 kg à une vitesse de pointe de 370 km/h, avec des pointes de 3,5/4 g en virage.

En outre, la voiture boucle un tour de piste à Monza en 1 minute 33 secondes, un temps inférieur de deux secondes à celui de la Glikchenhaus qui a pris la pole position aux 6 heures de Monza en WEC 2022. Pour tirer le meilleur parti d'une voiture avec ces chiffres, il est donc nécessaire de se préparer correctement.

C'est pourquoi 777 Motors inclut des machines spécialement conçues pour renforcer la zone du cou et la préparer à supporter les fortes contraintes du circuit, ainsi qu'un simulateur professionnel de Gt de Tech And Sym d'une valeur d'environ 100 000 euros, construit sur un châssis Dallara et capable de reproduire le comportement de la voiture de manière très fidèle.

Les deux "accessoires" seront livrés au domicile du propriétaire, qui pourra également se rendre au Dallara Driving Simulator à Varano de Melegari et Indianapolis pour utiliser le même simulateur que celui utilisé par les pilotes de Formule 1 et d'IndyCar.

Comme si cela ne suffisait pas, l'équipement de la voiture comprend également un kit de course Sparco (qui est également présent dans le cockpit avec des ceintures, des sièges et d'autres "solutions spécifiques dérivées de la Formule 1") et un casque Stilo qui permet une communication en temps réel entre le pilote, les ingénieurs et les mécaniciens. Ce dernier pourra suivre la voiture depuis les stands et depuis la Control Room, la "salle de contrôle" du circuit où se trouvent toutes les caméras et la télémétrie complète de la voiture.

Domiciliée à Monza

Les sept voitures seront livrées à partir de 2025, mais dès le printemps 2023, le premier prototype à l'échelle 1:1 sera dévoilé à l'Autodromo di Monza, la "maison" de 777 Motors. La marque d'Andrea Levy, en effet, aura un emplacement fixe à l'Autodromo, où les amateurs (aussi) pourront admirer la voiture tous les jours et en apprendre davantage sur les projets de la marque.

À ce propos, les sept hypercars 777 seront garées à Monza en permanence, prêtes à être emmenées sur le circuit. Les propriétaires pourront organiser une séance d'essai sur le circuit en contactant l'entreprise quelques jours à l'avance et disposeront ainsi d'une équipe d'ingénieurs prêts à les assister pendant les tours de piste. Le "package" à 7 millions d'euros comprend également 14 événements sur deux ans, avec des initiatives dédiées aux heureux propriétaires de l'hypercar.