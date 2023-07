Certains préfèrent célébrer la fête nationale en dînant tranquillement, en organisant des fêtes modestes ou, parfois, en tirant des feux d'artifice. Aux États-Unis, le 4 juillet est résolument l'occasion de tirer des feux d'artifice, et vous trouverez des spectacles grandioses célébrant le jour de l'indépendance dans presque toutes les villes, d'un océan à l'autre. Il y a cependant un endroit en Alaska où l'explosion de poudre à canon n'est pas assez grandiose. Les habitants de cette région préfèrent, et de loin, lancer des voitures depuis le haut d'une colline.

Oui, nous avons bien dit " lancer des voitures ", et comme le montre clairement la vidéo ci-dessus, ces voitures ne sont pas simplement lancées d'une rampe. Glacier View River Retreat est situé le long de la rivière Matanuska, à environ 160 km au nord-est d'Anchorage. Le 4 juillet, des voitures sont lancées du haut d'une énorme falaise surplombant la rivière. Des foules se rassemblent au pied de la falaise pour regarder. De plus, les véhicules ne sont pas lancés à l'aide d'un système de catapulte sophistiqué. Les volants sont attachés, les moteurs sont démarrés et les transmissions sont enclenchées. Ces voitures rejoignent leur créateur à pleine puissance.

Cette année, plus d'une douzaine de véhicules ont été présentés, allant d'une Ford Taurus à un camping-car Dodge, en passant par plusieurs autres que nous n'avons pas eu l'occasion d'identifier. Nous ne savons pas exactement combien de voitures ont été lancées ni combien de personnes ont assisté à l'événement. Cet événement se déroule sur une propriété privée et n'est apparemment pas sanctionné par un organisme officiel. Un post récent sur Reddit indique qu'il pourrait y avoir des tentatives de fermeture, un Redditor affirmant que la foule "ressemblait au chaos".

Il existe de nombreuses vidéos de l'événement de cette année sur YouTube, et Glacier View River Retreat a également partagé une pléthore de photos et de vidéos sur Facebook. À la décharge des organisateurs, la foule semble se trouver à bonne distance de la zone d'impact. Et un effort de nettoyage est entrepris pour enlever tous les débris. Nous avons vu deux semi-remorques chargés de voitures se diriger vers le broyeur, bien qu'il n'y ait plus grand-chose à broyer. Les mesures prises pour nettoyer les fluides restés dans la zone sont inconnues.

Selon la page de l'événement sur Facebook, l'entrée pour le lancement de cette année était de 20 dollars pour les adultes et de 10 dollars pour les enfants de moins de 13 ans. L'événement est présenté comme une "journée de liberté, de famille, d'amusement, de foi, d'amis et de nourriture".

Des voitures contenant au moins quelques liquides inflammables qui s'élancent d'une falaise en faisant hurler les moteurs et en se brisant en mille morceaux devant une foule immense... qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ?