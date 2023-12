En Europe, nous l'avons très peu vu, mais en Amérique du Nord, la Jeep Wagoneer (et Grand Wagoneer) était une véritable institution.

La plus grande et la plus luxueuse de toutes les Jeep (qui reviendra sur le marché en 2021 pour concurrencer les SUV géants comme le Cadillac Escalade et le BMW X7) était une icône, surtout dans les années 1960 et 1970, et est restée en production jusqu'en 1991.

Cette année même, au Salon de Détroit, le constructeur américain a présenté un concept révolutionnaire qui anticipait (ou du moins, aurait dû anticiper) la forme de la future génération.

Gigantesque et avant-gardiste

Ce qui est frappant avec le prototype, c'est sans aucun doute sa forme complètement différente de celle des Wagoneer précédents. Abandonnant le design cubique, la Wagoneer 2000 se focalisait sur des lignes tendues et futuristes, plus crossover que purement tout-terrain. Les dimensions étaient vraiment folles, avec une longueur de 5 mètres, une hauteur de 1,71 m et une largeur de 2,04 m, ainsi qu'un empattement gigantesque de 3,51 m.

La Jeep était équipée de roues de 20 pouces et d'une plateforme rétractable pour faciliter l'embarquement. L'habitacle était véritablement luxueux et spacieux, avec une configuration à 6 places (2+2+2) et une sellerie en cuir.

Il convient également de noter l'équipement technologique, qui était à la pointe de la technologie pour l'époque. La Jeep disposait d'une télévision, d'un magnétoscope et d'un lecteur de CD.

La Wagoneer utilisait un V8 5.2 de 220 ch associé à une boîte de vitesses automatique à 4 rapports et à quatre roues motrices. Des chiffres peut-être un peu justes pour déplacer avec aisance un mastodonte de cette taille.

Quoi qu'il en soit, le concept ne s'est pas transformé en modèle de production et il faudra attendre la génération actuelle, née en 2021, pour voir un véritable héritier du Wagoneer.