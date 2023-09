La division Mulliner, sur mesure, de Bentley a inspiré la création d'un nouveau tricycle pour les enfants. Le dernier présente des détails de conception que l'on retrouve souvent sur les modèles Mulliner personnalisés de Bentley, offrant aux enfants une expérience de "conduite" (ou de poussette) haut de gamme.

La palette de couleurs du tricycle est directement issue de Bentley. Un harnais à cinq points avec boucles magnétiques sécurise l'enfant dans le siège doté d'insert souples. L’insigne Bentley a même été cousu sur l'appui-tête et apparaît sur les roues. Le tricycle possède également un badge chromé sur le devant (il y a même du diamant) et des pédales métalliques antidérapantes.

L’engin convient aux enfants âgés de six mois à 5 ans avec un siège qui pivote et s'incline. Il dispose d'un auvent rétractable, d'un panier de rangement arrière, d'une poignée amovible et d'un repose-pieds.

Le nouveau tricycle n'est que la dernière création de la division Mulliner, pour Bentley. Le constructeur automobile a redoublé d'efforts pour présenter les larges options de personnalisation de Mulliner au cours des dernières années, allant jusqu'à créer des modèles spécialement commandés pour les concessionnaires.

Les constructeurs de luxe à l’assaut des enfants

Depuis 2020, Bentley a vu la demande doubler pour les finitions de peinture spéciales Mulliner et la marque a terminé 2022 avec un nombre record de ventes, la Bentayga dépassant tous les autres modèles de la gamme Bentley.

Pour en revenir au tricycle Bentley Mulliner, il n’est bien évidemment pas aussi cher que les véhicules de la marque mais pour les intéressés, il vous coûtera tout de même 737,39 $ (soit environ 692 euros) et est disponible à l'achat dès maintenant sur la boutique en ligne.

Bentley n'est pas le premier constructeur automobile à fabriquer de tels produits pour les enfants. Bugatti propose le Baby II (voir ci-dessus), un véhicule électrique à l'échelle 3/4 pour les enfants et même les adultes. D'autres se sont essayés aux sièges d'auto et aux poussettes, comme Porsche et Mercedes-AMG.

