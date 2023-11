La De Tomaso Pantera était un mélange fascinant d'allure italienne et de puissance américaine grâce à son moteur V8 Ford monté en position centrale. L'exemplaire de 1972 présenté dans cette vidéo est resté dans un garage pendant des décennies. Aujourd'hui, une restauration est en cours pour remettre cette sportive sur la route.

Le propriétaire de cette Pantera l'a héritée de son père, en même temps qu'une impressionnante collection de voitures de sport britanniques, dont plusieurs Sunbeam Tiger et Lotus Elan. Une couche de poussière recouvre la De Tomaso, mais on peut voir que la carrosserie est en bon état. L'intérieur est impeccable et dispose même d'un lecteur 8 pistes. Les seuls problèmes importants sont les tubes de refroidissement et les éléments d'usure normaux après 46 ans d'immobilisation, comme les freins.

Cette Pantera est une véritable survivante. Tout ce qui se trouve en dessous est encore d'origine et ne présente aucun signe de rouille importante. L'étape suivante consiste à déterminer ce qu'il faut faire pour que le V8 fonctionne à nouveau. La voiture a également besoin de remplacer toutes les pièces en caoutchouc qui tombent en ruine.

Le lien entre la Pantera et Ford ne se limite pas à son moteur V8. Le constructeur automobile les a vendues aux États-Unis par l'intermédiaire des concessionnaires Lincoln-Mercury de 1971 à 1975. L'augmentation du prix de l'essence et le renforcement des normes antipollution ont poussé l'Ovale bleu à cesser de les vendre.

L'exemplaire de 1972 présenté dans cette vidéo présente le premier nez avec des pare-chocs en métal à chaque coin. Les véhicules plus récents sont équipés d'une pièce de caoutchouc sur toute la largeur du museau. Ce modèle utilise le V8 Cleveland de 5,8 litres de Ford, qui développe 296 chevaux. La seule boîte de vitesses est une boîte manuelle à cinq rapports avec une disposition à grille dans l'habitacle.

Hagerty prévoit de continuer à couvrir la restauration de cette Pantera dans de futures vidéos.