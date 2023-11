Dans le monde des supercars, peu de noms suscitent autant d'admiration et d'envie que la Ferrari F50. Ce modèle est synonyme de vitesse, d'élégance et de prestige, et ce depuis son lancement en 1995. Lorsque vous ajoutez le nom d'une icône légendaire du rock-and-roll, Rod Stewart, à ce mélange, vous obtenez les éléments d'une histoire vraiment exceptionnelle. C'est l'histoire d'une Ferrari F50 rouge qui a appartenu à la légende de la musique et qui est maintenant prête à être vendue aux enchères.

Chaque Ferrari F50, avec son moteur V12 de 4,7 litres à aspiration naturelle dérivé de la course, est une véritable supercar iconique. Cette voiture est d'autant plus spéciale qu'elle a été livrée neuve à Rod Stewart. Elle a été achevée en 1996 et importée à l'origine par Maranello Concessionaires Ltd au Royaume-Uni. Elle a été immatriculée pour la première fois en juin 1997. Les archives indiquent que la voiture a fait un bref séjour à Dubaï en 2002, avant de revenir au Royaume-Uni en 2007. Depuis lors, elle a connu six propriétaires, jusqu'au vendeur actuel, qui la chérit depuis plus de deux ans et demi.

Galerie: Ferrari F50 de Rod Stewart à vendre

25 Photos

Le compteur affiche fièrement un kilométrage de seulement 17 000 km depuis sa sortie d'usine. La voiture a récemment fait l'objet d'un entretien annuel et d'un remplacement de l'embrayage en août 2023, ce qui lui permet de rester en parfait état pour son nouveau propriétaire. De plus, la certification Ferrari Classiche de cette F50, obtenue en 2014, confirme qu'elle conserve son moteur et sa boîte de vitesses d'origine, ce qui ajoute à son authenticité et à sa valeur.

La voiture a subi une période de modification lorsqu'elle a été repeinte en gris foncé et que ses sièges ont été retaillés sur mesure. Cependant, lors d'une restauration partielle, elle a été ramenée à ses spécifications d'usine d'origine avec des travaux de peinture réalisés par le célèbre groupe Zanasi, ouvrant la voie à sa certification Classiche.

Une perle rare dans le monde des Supercar

L'heureux acquéreur de cette Ferrari F50 unique recevra non seulement le "dossier rouge" Classiche, mais aussi un dossier historique complet. Il comprend les documents d'immatriculation originaux qui montrent le lien entre la voiture et Rod Stewart, une copie de la page du carnet de garantie attribuée à la légende du rock en juin 1997, ainsi qu'une collection de rapports d'entretien antérieurs. Un ensemble de lithographies de la F50, le toit rigide et le flight case de la F50, un sac de chaussures, un porte-costume, de rares chaussures de pilote de la F50 et deux clés sont également inclus dans la vente, ce qui en fait un ensemble exceptionnel pour tout passionné de Ferrari.

Cette pièce maîtresse de l'histoire des supercars et du rock'n'roll est actuellement mise en vente sur le site Collecting Cars, à neuf jours de la fin de la vente aux enchères en ligne. Huit offres au total ont été faites jusqu'à présent, la plus élevée s'élevant à 2 000 000 £, soit 2 296 620 € au taux de change actuel.