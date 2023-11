La BMW Série 6, disponible de 1976 à 1989, était un coupé grand tourisme doté d'un long nez pointu et d'un style précis, ce qui en faisait un véhicule beau et élégant. Le préparateur polonais Carlex Design se charge aujourd'hui de donner à cette belle BMW un habitacle opulent, bien plus beau que ce que Bimmer pouvait offrir à l'usine à l'époque. Carlex construit sept de ces voitures.

Pas de modification extérieure

Le premier exemplaire achevé (voir galerie ci-dessous) est une 635 CSi de 1986 avec une carrosserie noire et un jeu de jantes à rayons multiples. Carlex ne modifie pas le style extérieur de la BMW classique. Les seuls éléments remarquables sont les badges et les emblèmes de l'entreprise apposés à l'extérieur.

Le seul changement mécanique est une suspension révisée. Carlex ne donne pas de détails sur les changements, mais affirme que la configuration est à la fois sportive et souple. En Europe, la 635 CSi de 1986 est équipée d'un moteur à six cylindres en ligne de 3,5 litres, développant 215 chevaux ou 182 chevaux pour la version équipée d'un pot catalytique. Celle-ci est équipée d'une boîte de vitesses automatique à quatre rapports.

Toute l'attention portée sur l'intérieur

C'est sur l'habitacle que Carlex porte l'essentiel de son attention. L'entreprise utilise un procédé de patinage pour le cuir marron qui donne à la sellerie l'aspect profond des peaux naturellement vieillies. Ce matériau recouvre des parties des sièges, de la console centrale, du tableau de bord, des panneaux de porte et des sièges arrière.

Le cuir patiné apparaît même sur les cadrans des instruments. Carlex fabrique les chiffres et les aiguilles en acier poli à la main.

Les sièges reprennent les armatures d'origine, mais Carlex utilise une mousse plus ferme et plus compacte pour les coussins. L'entreprise affirme que les sièges sont plus ergonomiques que les sièges d'origine.

Carlex utilise la radio DAB Blaupunkt Bremen SQR 46, qui ressemble à une chaîne stéréo classique avec un lecteur de cassettes, mais qui possède en fait une connexion USB sous un couvercle. Elle est également compatible avec la technologie Bluetooth. L'appareil permet de conserver l'aspect de la console centrale des années 1980 tout en offrant des équipements modernes.

Chacune de ces séries 6 modernisées nécessite 1 200 heures de travail. Une grande partie de ce temps est consacrée à la patine du cuir. À titre de comparaison, Carlex indique que l'un de ses modèles habituels nécessite environ 340 heures de travail.