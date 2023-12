Dans le paysage en constante évolution du design automobile, les tendances vont et viennent. L'une de ces tendances qui tient une place particulière dans le cœur des passionnés d'automobile est l'ère des phares escamotables.

Ces unités d'éclairage rétractables, autrefois symboles d'un design futuriste, ont été un élément important de l'industrie automobile des années 1960 aux années 1990.

Dans une nouvelle série de rendus réalisés par Glen Cordle, un designer automobile indépendant, l'emblématique Porsche 911 de la dernière génération reçoit des phares escamotables. Dans une certaine mesure, cette réinterprétation virtuelle rend hommage à la 911 Slantnose classique, une variante distinctive de la famille 930 qui est devenue un classique parmi les aficionados de Porsche.

Galerie: Porsche 911 (992) avec phares escamotables

8 Photos

Malgré leur forme carrée, les phares escamotables que l'on voit ici semblent se fondre harmonieusement dans les lignes et les courbes épurées de la 911 de la génération 992. Le design est une question essentiellement subjective, mais on peut supposer que l'aérodynamique de la voiture sera affectée lorsque les phares seront activés.

La 911 Slantnose classique, née dans les années 1980, était réputée pour sa face avant inclinée et ses phares escamotables, qui la distinguaient de ses sœurs de la gamme 911. Cette configuration était proposée dans le cadre du Sonderwunschprogramm de Porsche, le programme de design spécial de la marque lancé en 1981. Toute la partie avant de la voiture de sport a été modifiée avec un capot plus plat, les fameux phares escamotables et des ailes avant plus larges et plus ajourées. L'allure générale est inspirée de la voiture de course 935 du Groupe 5.

Un look ravageur et rétro

Dans ces nouveaux dessins, les phares escamotables, autrefois considérés comme une caractéristique futuriste, ajoutent une touche de rétrofuturisme à la 911 moderne, créant un paradoxe visuel à la fois nostalgique et avant-gardiste.

Au-delà de l'attrait visuel, l'inclusion des phares escamotables dans ces dessins virtuels suscite des conversations sur les choix de design, d'aérodynamique et d'évolution des goûts des passionnés d'automobile. Si vous voulez faire entendre votre voix, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section ci-dessous et à nous dire ce que vous pensez de ces illustrations.