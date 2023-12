Toyota est en train de doter ses véhicules électriques d'une simulation de boîte de vitesses manuelle. C'est apparemment très amusant, et la façon dont le constructeur japonais ajoute plus d'engagement à ses véhicules électriques ne sera probablement pas limitée à six ou sept vitesses, comme la plupart des boîtes de vitesses manuelles de nos jours. Une récente demande de brevet du constructeur automobile, publiée il y a quelques jours, affirme qu'il n'y a techniquement aucune limite au nombre de "vitesses" qu'un tel dispositif peut avoir. Les images publiées avec le document technique montrent jusqu'à 14 vitesses. Comment cela fonctionne-t-il réellement ? Le constructeur automobile l'explique également.

Le brevet décrit en détail les tenants et aboutissants d'un tel système. En bref, le conducteur pourra sélectionner exactement le nombre de rapports qu'il souhaite. "Le nombre d'étages d'engrenages virtuels peut être de six étages ou plus, ou de moins de six étages", indique le document. "Le conducteur est autorisé à sélectionner le modèle souhaité en fonction de ses préférences."

Toute la partie "sélectionner un modèle" est cependant un peu trompeuse. Pour être clair, le constructeur automobile ne décrit pas une sorte de système électromécanique permettant de créer autant de portillons physiques que l'utilisateur le souhaite. Au lieu de cela, il y aurait un nombre fixe de portes, probablement six, mais Toyota en utilise quatre à titre d'exemple. La sélection d'un rapport s'effectue de la même manière qu'avec une boîte manuelle classique, mais le levier peut revenir en position neutre après avoir été utilisé.

Ensuite, au fur et à mesure que le conducteur passe les vitesses, le modèle virtuel passe à la série de "rapports" suivante. Ainsi, s'il y a un schéma de six rapports et que le sixième est sélectionné, un écran changera les rapports disponibles, invitant le conducteur à passer au septième rapport et à tous les rapports suivants, ou à redescendre au cinquième rapport et à la série de rapports existante.

Vous êtes dérouté ? Ce n'est pas pour rien que les constructeurs automobiles n'ont jamais dépassé les sept vitesses sur les voitures de tourisme normales. Une boîte manuelle à 14 rapports n'est pas pratique lorsqu'elle est associée à un moteur à combustion fonctionnant à l'essence. En revanche, lorsque la transmission manuelle est simplement simulée, Toyota semble penser qu'il n'y a pas de mal à donner le choix aux automobilistes.