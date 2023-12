Le Groupe Renault a annoncé un plan de transformation de son système de production. Dans le cadre de la phase "Révolution" du plan stratégique Renaulution, le Groupe vise à réduire les coûts de production des véhicules de 30% d'ici 2027 pour les véhicules thermiques et de 50% pour les véhicules électriques. Dans le même temps, le temps de développement doit être ramené de trois à deux ans.

Le plan Re-Industry se concentre sur l'optimisation des processus industriels traditionnels tout en révolutionnant la production et en promouvant l'innovation des processus. Les premiers résultats sont déjà visibles pour la Renault 5, dont un exemplaire a été fabriqué en neuf heures seulement.

L'intelligence artificielle au service de l'optimisation des processus

Au cœur de la stratégie de la marque, l'IA régit les 12 000 machines connectées du groupe dans le monde, cumulant deux millions de données transmises chaque minute et trois milliards par jour. Selon l'entreprise, cette méthodologie a déjà permis d'économiser 270 millions d'euros, notamment pour la maintenance prédictive des usines.

Dans un futur proche, l'intelligence artificielle dans la logistique permettra de réduire de 60% les délais de livraison des véhicules et de 20% la consommation d'énergie des sites industriels du groupe. Ce dernier point sera déterminant pour permettre à la marque d'atteindre la neutralité carbone dès 2025 pour le Centre d'électricité et l'usine de Cléon, et dès 2030 pour les sites européens.

Numérique et virtuel

Le système industriel de Renault compte déjà plus de 300 applications opérationnelles d'intelligence artificielle basées sur l'image et le son. L'objectif est d'atteindre 3 000 applications opérationnelles d'ici 2025.

Ces projets complèteront également l'industrialisation de nouvelles technologies telles que le Software Defined Vehicle, les composants électroniques de puissance, l'assemblage de batteries et les moteurs électriques. Ils permettront également de réduire les délais d'industrialisation des véhicules grâce à la rapidité du traitement des données.

Enfin, les technologies issues du monde du Gaming rendent l'expérience utilisateur plus immersive et facilitent la tâche des travailleurs sur les chaînes de production. C'est le cas, par exemple, des cours de peinture dispensés en réalité virtuelle, avant même le début de la production du nouveau modèle. Toutes les innovations de la marque se traduiront par la production de huit nouveaux modèles dans les usines de Curitiba et de Bursa d'ici 2027.