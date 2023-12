Les réglementations en matière d'émissions étant de plus en plus strictes à l'échelle mondiale, les constructeurs automobiles sont de plus en plus poussés à commercialiser des véhicules électriques. Mais qu'arrivera-t-il aux voitures à essence déjà construites ? Une start-up allemande basée à Dachau a une idée.

Elle souhaite convertir les voitures à essence et diesel existantes en VE purs. Bien sûr, e-Revolt n'est pas la première à proposer cette solution, mais elle a optimisé le processus pour réduire le temps de conversion à huit heures seulement.

Conversion de l'e-Revolt ICE en EV

Alors que la plupart des entreprises qui convertissent les moteurs à combustion interne en véhicules électriques sont spécialisées dans les voitures classiques haut de gamme, e-Revolt s'adresse aux véhicules courants. Il n'y a rien de plus banal que cette Volkswagen Golf Mk VII wagon qui avait un moteur diesel avant que ses entrailles huileuses ne soient remplacées par des éléments électriques. Euronews Next a appris de Rolf Behling, directeur général et responsable technique de l'entreprise, que la conversion est actuellement compatible avec pas moins de 42 modèles différents.

Combien cela coûte-t-il ?

Il coûte entre 12 000 et 15 000 euros, soit entre 13 000 et 16 000 dollars au taux de change actuel. Ce n'est pas donné, d'autant plus que l'argent est dépensé sur une voiture existante. D'un autre côté, les VE vraiment bon marché seront encore peu nombreux en 2023, et cette conversion pourrait donc s'avérer judicieuse pour les personnes soucieuses de l'environnement qui ne peuvent pas s'offrir un nouveau VE. Même une Dacia Spring fabriquée en Chine se vend à partir de 20 000 euros, avant toute incitation.

Qu'en est-il de l'autonomie ?

En ce qui concerne l'autonomie, e-Revolt affirme que la batterie a assez de jus pour 250 à 300 kilomètres (155 à 186 miles). La technologie est encore en cours d'amélioration, et il y a donc encore de la place pour d'autres améliorations. Comme le kit de conversion est modulaire, une voiture qui a déjà subi la transformation peut passer à une batterie améliorée dès qu'elle sera disponible.

Le processus de conversion de l'ICE à l'EV

Le processus de conversion commence par un contrôle préalable de la voiture pour s'assurer qu'elle est éligible au traitement électrique. Ensuite, le moteur à essence/diesel est retiré, ainsi que les autres composants qui ne sont plus nécessaires. La startup ne jette pas les vieilles pièces à la poubelle, elle les recycle ou les réutilise pour d'autres applications.

Après avoir fait de la place dans le compartiment moteur, e-Revolt installe ce qu'il appelle un "cadre plug and play" relié aux points de fixation créés à l'origine pour accueillir l'ICE. Il y a également un module e-CAN (controller area network) qui veille à ce que les pièces nouvellement ajoutées fonctionnent en harmonie avec les composants d'origine de la voiture.

L'entreprise fournit tout ce qui est nécessaire à la conversion, y compris les tuyaux et les vis. Elle ajoute également une nouvelle configuration de type infotainment sur le tableau de bord qui fournit toutes les informations relatives aux VE.

Questions qui appellent une réponse

Cependant, il manque quelques pièces du puzzle. Par exemple, la puissance du moteur électrique n'est pas claire et nous ne connaissons pas non plus la capacité de la batterie. En outre, le temps de charge est également un mystère, et nous sommes certains que la conversion du moteur à combustion interne en véhicule électrique augmente le poids de la voiture et influe sur la façon dont il est réparti. Par conséquent, la suspension doit supporter une charge plus lourde.

Nous avons contacté e-Revolt pour clarifier ces questions. Nous mettrons à jour l'article dès que nous aurons reçu une réponse.