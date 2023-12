En novembre 2023, le marché automobile européen (UE+UK+AELE) a connu une bonne croissance, enregistrant +6,0% par rapport au même mois en 2022. Avec 1 075 756 immatriculations, le marché automobile européen a connu seize mois consécutifs de croissance.

Parmi les principaux marchés, les meilleurs résultats proviennent de l'Italie (+16,2%) et de la France (+14%), tandis que l'Allemagne a enregistré une forte baisse (-5,7%) par rapport à novembre 2022. Les marchés du Royaume-Uni (+9,5%) et de l'Espagne (+7,0%) sont également en territoire positif.

Au cours des onze premiers mois de l'année, tous les marchés du Vieux Continent, à l'exception de la Hongrie et de la Norvège, sont en territoire positif. Une fois encore, ce sont les plus grands qui tirent la croissance : sur une base cumulée, l'Allemagne est à +11,4%, la France à +16,2%, l'Espagne à +17,3% et l'Italie à +20,0%, tandis que le Royaume-Uni est à +18,6%.

L'électrique surpasse le diesel

En novembre 2023, les voitures électriques ont gagné 17,0% de parts de marché (elles étaient à 17,1% en novembre 2022) et ont à nouveau dépassé les voitures diesel, qui s'élevaient à 10,6%. L'électrique l'emporte également sur le diesel en cumul, s'imposant comme la troisième source d'énergie après l'essence et l'hybride.

Tesla Model 3

Les voitures à essence ont légèrement reculé en novembre, passant de 33,7% en 2022 à 33,2% au cours du mois écoulé, tandis que les hybrides, qui poursuivent leur expansion, ont réduit l'écart à 27,8% (elles étaient à 23,2% au cours du même mois de 2022).

Parts de marché par source d'énergie en novembre 2023

Essence : 33,2%

: 33,2% Hybride (MHEV+HEV) : 27,8%

(MHEV+HEV) : 27,8% Électrique (BEV) : 17,0%

(BEV) : 17,0% Diesel : 10,6%

: 10,6% Hybride plug-in (PHEV) : 8,4%

(PHEV) : 8,4% Autres (GPL, méthanol, éthanol, hydrogène) : 2,7%

Qui grimpe et qui chute ?

En novembre, la marque qui a enregistré la plus forte croissance est Cupra, avec +38,1%, suivie de près par Skoda (+35,6%) et Land Rover (+36,5%), tandis que Jaguar a enregistré +51,7% mais avec des chiffres plus faibles. Seat (+24,3%), Alfa Romeo (+23,8%), Suzuki (+27,0%) et Mazda (+21,2%) ont également tiré leur épingle du jeu.

En revanche, DS (-36,8%), Fiat (-13,0%), Peugeot (-8,0%), Toyota (-8,3%), MINI (-3,7%), Citroën (-3,1%) et Volkswagen (-1,0%) ont tous chuté.

Cupra Formentor

En examinant les données de l'année (janvier-novembre), Tesla s'avère être la marque la plus en forme avec ses +84,2%. Derrière Elon Musk se distinguent en termes de croissance Alfa Romeo (+61,3%), Lexus (+58,3%), Cupra (+43,7%), Suzuki (+43,6%) et smart (+33,9%). En revanche, Mitsubishi (-22,1%), Honda (-111,9%), Fiat (-2,1%) et Citroën (-0,7%) ont de quoi grimacer.

Bilan de novembre 2023

En hausse En baisse Jaguar (+51,7%)

Cupra (+38,1%)

Land Rover (+36,5%)

Skoda (+35,6%)

Suzuki (+27,0%)

Seat (+24,3%)

Alfa Romeo (+23,8%)

Jeep (+23,1%)

Alpine (+21,3%)

Mazda (+21,2%)

Mitsubishi (+20,4%) DS (-36,8%)

Porsche (-13,5%)

Fiat (-13,0%)

Toyota (-8,3%)

Peugeot (-8,0%)

MINI (-3,7%)

Citroën (-3,1%)

Volkswagen (-1,0%)

Le classement des groupes

La situation est différente si l'on examine les parts de marché par groupe en novembre, Volkswagen étant à nouveau en tête avec 25,8%, suivi de Stellantis (14,9%), du groupe Renault (9,5%), de Hyundai-Kia (8,3%) et du groupe BMW avec 8,0% du marché.

L'ordre des principaux groupes ne change pas, même si l'on considère toutes les données de l'année. Le groupe Volkswagen reste en tête avec 25,9%, suivi de Stellantis (16,9%), du groupe Renault (9,6%), de Hyundai-Kia (8,7%) et, à égalité avec 6,9% du marché, de BMW et Toyota.