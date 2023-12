Lamborghini travaille actuellement sur un groupe motopropulseur hybride rechargeable pour l'Urus, mais nous sommes tombés sur un Urus hybride d'un genre très différent. Celui-ci n'est pas électrifié, mais combine un V8 biturbo avec une configuration à six roues.

Cette bête est apparue brièvement en ligne au cours des dernières semaines et une nouvelle courte vidéo sur YouTube nous permet enfin de voir le projet de plus près. Il s'agit d'un Urus lourdement modifié avec trois essieux et six roues.

Le plus étrange, c'est qu'il n'y a pas de plateau de chargement ouvert comme dans un pick-up, mais une zone entièrement fermée avec un hayon à l'arrière. La réalisation semble presque entièrement terminée à ce stade, à l'exception de quelques touches visibles qui pourraient probablement être peintes.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un Urus allongé avec six roues. De nombreux éléments extérieurs sont exclusifs au SUV, notamment le diffuseur arrière massif, le spoiler supplémentaire sur le toit et les passages de roues élargis. Ces roues ne sont pas non plus de série.

Un Urus six roues par Apocalypse Manufacturing

La grande question qui se pose ici est la suivante : Qui l'a construit ? Le mérite en revient à une société appelée South Florida Jeeps, qui est responsable de ce mastodonte à six roues. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cette société fabrique également des Wrangler et des Bronco à six roues sous sa marque Apocalypse Manufacturing. Nous avons contacté le studio de pièces détachées et obtenu quelques détails croustillants.

L'entreprise a confirmé que les roues arrière sont bien motorisées. Apocalypse Manufacturing a confirmé que les deuxième et troisième essieux fonctionnent en tandem, faisant de l'Urus une machine encore plus performante. L'entreprise nous a dit qu'aucune modification n'a été apportée au V8 de 4,0 litres de série, car il était suffisamment puissant avec ses 641 chevaux.

Le Lamborghini Urus a été dévoilé pour la première fois en décembre 2017 et est entré en production en 2018. L'Urus est le premier SUV de Lamborghini depuis le LM002, qui avait été brièvement produit dans les années 1980.