L'année du changement est enfin arrivée : pour Land Rover, 2024 marquera la révolution électrique. Cela commencera par le modèle phare, le Range Rover. Mais à Gaydon, l'on n'est pas resté inactif, et la nouvelle année verra donc aussi la mise à jour de l'Evoque.

Voici les nouveautés de Land Rover pour 2024 :

Range Rover électrique

Inutile de s'emballer : le Range Rover électrique devrait être le modèle attirant l'attention. Les précommandes ont déjà été ouvertes et, entre-temps, quelques détails préliminaires ont déjà été communiqués.

Les capacités tout-terrain ne seront pas perdues, à tel point que le premier chiffre proposé était un passage de gué de 85 cm. Les performances seront comparables à celles d'un modèle V8, en l'occurrence le 4,4 litres biturbo BMW, avec 606 ch et un couple de 750 Nm.

Le Range Rover électrique sera plus puissant que la version V8

La plateforme sera la MLA, d'où la modularité longitudinale, mais l'adoption 800 volts sera intéressante, ce qui permettra des valeurs de charge et de gestion de l'énergie élevées. L'adoption d'une double motorisation va presque de soi, compte tenu de la transmission intégrale.

Il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le Range Rover électrique, si ce n'est que les batteries seront assemblées dans le nouveau centre de production de Wolverhampton. Les packs sont susceptibles d'atteindre une capacité à trois chiffres.

Nom Range Rover électrique Carrosserie SUV 5 portes Motorisation Électrique Date d'arrivée Deuxième moitié de 2024 (à confirmer) Prix À communiquer

Range Rover Evoque 2024

La deuxième nouveauté, pour ainsi dire, de 2024 est moins sensationnelle mais tout de même importante. Il s'agit du Range Rover Evoque que nous avons déjà pu découvrir en avant-première à la fin du mois d'octobre 2023 sur les routes de la région parisienne.

Les nouveautés concernent un lifting avec la nouvelle calandre "velarisée" et le design des feux avant qui ont une conformation différente avec 67 éléments LED. Il en va de même à l'arrière, mais encore plus dans l'habitacle où l'Evoque abandonne le choix d'un double écran au profit d'un seul écran flottant, libérant ainsi de l'espace le long du tableau de bord.

Range Rover Evoque restyling

En termes techniques, le Range Rover Evoque 2024 confirme une gamme entièrement électrifiée. Le moteur le plus puissant est le bloc 1,5 l essence hybride rechargeable P300e (AWD automatique) de 309 ch au total.

Les moteurs à essence, tous deux dotés de la technologie mild hybrid, d'une boîte automatique et d'une transmission intégrale, sont les P160 et P250. Le premier utilise le même trois cylindres que la version plug-in, mais avec une puissance de 160 ch. Le second est basé sur le quatre cylindres de 2 litres avec une puissance de 249 ch.

Les mild hybrid diesels sont propulsés par le quatre cylindres Ingenium de 2 litres, dans les versions D165 de 163 ch (transmission avant manuelle ou intégrale automatique) et D200 de 204 ch (intégrale automatique).