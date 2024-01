Le monde de l'automobile est, aujourd'hui plus que jamais, un secteur extrêmement soucieux du développement durable. La préservation de l'environnement est en effet devenue une véritable priorité pour tous : non seulement en termes d'émissions des produits finis, mais aussi en termes de recyclage et de choix des matériaux de base.

Une étape importante du cycle de vie d'une voiture, qui passe souvent inaperçue, est en fait la réutilisation des métaux, un processus qui est aujourd'hui essentiel pour maintenir les budgets annuels de développement durable positifs, mais aussi pour réduire les coûts. Voyons pourquoi.

Qui recycle et comment

Les principaux constructeurs automobiles mondiaux ont mis en œuvre des stratégies de recyclage des métaux dans leurs chaînes de production au cours des dix dernières années. Le processus commence dès la phase de production, où les matériaux recyclables sont choisis pour donner vie aux nouvelles voitures.

Aujourd'hui, plus que jamais, presque tous les composants utilisés pour fabriquer une voiture sont séparés et récupérés à la fin de leur vie. Ces pièces, principalement composées d'acier, d'aluminium, de cuivre et d'autres matériaux, connaissent une seconde vie grâce à une série d'opérations complexes, notamment le broyage, la séparation magnétique et les traitements chimiques.

À la fin de toutes ces opérations, les métaux récupérés sous leur forme de base sont réintégrés dans les chaînes de production, ce qui permet de réduire la dépendance à l'égard des ressources naturelles vierges et de minimiser les déchets et les coûts.

La production d'une nouvelle voiture

Parmi les nombreux fabricants qui recyclent les métaux aujourd'hui, on trouve bien sûr les grands noms de l'automobile, comme Audi AG, mais pas seulement. En effet, le rapport annuel sur le marché du recyclage automobile publié par le cabinet de statistiques Straits Reserach inclut également Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG et le groupe BMW.

Audi, en particulier, par l'intermédiaire de l'Audi Environmental Foundation, c'est-à-dire la fondation interne qui s'occupe de la recherche et du développement dans le domaine de la réutilisation des matériaux, a uni ses forces à celles de l'université des mines et de la technologie de Freiberg en Allemagne pour trouver de nouveaux moyens de récupérer les matières premières par le biais du recyclage.

L'objectif d'Audi est de redonner vie à des métaux tels que l'indium, le gallium ou encore l'étain, à la fois finis et essentiels, qui sont des éléments clés des technologies modernes telles que les fibres optiques, les panneaux photovoltaïques et les semi-conducteurs dans les faisceaux de câbles. Chaque appareil électronique est composé de pièces contenant ces éléments et, par conséquent, leur récupération dans les voitures en fin de vie pourrait être une solution.

Le recyclage des métaux dans les faisceaux de câbles chez Audi

Pour citer d'autres exemples, au Japon, Toyota a également créé ces dernières années son propre centre interne dédié exclusivement à ce processus délicat, en coopération avec Toyota Metal. Il s'agit de l'Automobile Recycle Technical Center, un véritable centre de recherche et de développement sur la réutilisation des matériaux, en particulier des métaux.

L'usine de recyclage des métaux de Toyota L'usine de recyclage des métaux de Toyota

En Allemagne, le groupe BMW travaille depuis plus de 10 ans à rendre la production et le recyclage des métaux écologiquement durables dans sa fonderie de Landshut.

Aujourd'hui, l'usine (que vous voyez sur la couverture) est spécialisée dans le traitement des métaux en fin de vie, en particulier dans la fonte. Ainsi, dans cette grande usine, des matériaux de compositions différentes ne sont jamais mélangés et, après reconditionnement, les chutes d'aluminium peuvent être fondues pour produire à nouveau les mêmes composants.

Moins de matériaux, moins d'émissions

Le processus de réutilisation des métaux permet non seulement de réduire les déchets mis en décharge, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de nouveaux matériaux. Dans un avenir relativement proche, nous verrons peut-être de plus en plus de constructeurs automobiles mondiaux recycler des voitures produites il y a plusieurs dizaines d'années, peut-être données en échange par des clients pour l'achat de nouveaux modèles.

Si l'on ajoute à cela le recyclage des batteries, l'ensemble du secteur devrait devenir beaucoup plus durable sur le plan environnemental et économique qu'il ne l'est aujourd'hui.