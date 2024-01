Les entreprises du monde entier accordent de plus en plus d'importance à l'équilibre des émissions de CO2. Il s'agit notamment des plus grands constructeurs et groupes automobiles du monde, qui plantent chaque année, des milliers d'arbres dans le monde pour aider la planète à avoir suffisamment d'air pur.

Kia Italia, par exemple, a récemment annoncé avoir signé un accord avec l'entreprise caritative Treebu pour planter 1 600 arbres Paulownie et réaménager un terrain désaffecté dans la région de Vérone. Cependant, Kia n'est pas la seule marque, voici pourquoi et comment.

L'expérience coréenne

La décision de planter le Paulownia, un genre végétal qui habite la terre depuis des centaines de milliers d'années et qui est originaire de la zone boréale tempérée, a été prise, selon Kia, après un examen minutieux des caractéristiques de cette plante.

En fait, c'est la famille qui pousse le plus rapidement au monde. C'est-à-dire qu'elle atteint sa pleine maturité en 6 à 8 ans. Cela lui confère un bon degré d'absorption du CO2, ce qui permet de nettoyer le sol des hydrocarbures et des métaux lourds en peu de temps et d'augmenter la quantité de matière organique dans le sol. En outre, il s'agit d'une plante capable de produire un bois de haute qualité qui peut également être utilisé dans la construction au sens large, la construction navale ou encore l'ameublement.

Afin de minimiser l'impact environnemental de ces plantations, les experts ont choisi la méthode de plantation d'un clone stérile d'un hybride entre plusieurs espèces pures, afin de réduire à zéro le risque d'envahissement.

Le projet Kia Italia La place de la forêt de Kia

Une mission mondiale

La plantation d'arbres et de plantes pour compenser le CO2 émis lors des processus de production est une pratique mise en œuvre depuis plusieurs années par la quasi-totalité des constructeurs automobiles mondiaux, y compris les nouvelles entreprises chinoises.

En procédant par ordre alphabétique pour donner quelques exemples, le groupe BMW, par l'intermédiaire de MINI, participe depuis des années au réaménagement des espaces verts devant les usines, grâce à l'initiative "Tiny Forest", qui a vu le jour en 2021 près de Swindon, en Angleterre.

MINI, la petite forêt de Swindon

Mais ce n'est pas tout. La société elle-même, par l'intermédiaire de BMW of North America, a annoncé en avril 2023 qu'elle avait formé un partenariat avec Scenic America pour la Journée de la Terre afin de planter 25 arbres pour chaque essai de véhicule électrique aux États-Unis.

En juin 2023, BYD a annoncé avoir commencé à planter 1 500 arbres au Népal, par l'intermédiaire de l'importateur et distributeur officiel du pays, Cimex Inc. L'initiative s'intitule "Building Dreams & Forests" et vise à produire environ 4 133 tonnes d'oxygène au cours des cinq prochaines années.

Le projet BYD Building Dreams & Forest Le projet BYD Building Dreams & Forest

À l'instar de la marque Kia, au sein du même groupe coréen, Hyundai s'implique également au quotidien dans la plantation d'arbres avec le projet IONIQ Forest Sinsido. Grâce à ce plan, l'entreprise a planté plus de 25 000 arbres sur un site d'enfouissement à Incheon depuis 2016, dans le cadre d'un partenariat avec Tree Planet. Une quantité qui permet d'absorber jusqu'à 225 tonnes de dioxyde de carbone et 1 100 kg de particules fines par an.

Forêt de Sinsido d'Hyundai

En Allemagne, Mercedes-Benz a également choisi la voie des arbres pour équilibrer ses "émissions annuelles de CO2". Dans le cadre du programme "Usine verte", par exemple, l'entreprise a planté environ 3 000 arbres sur un site proche de la nouvelle usine Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft à Kecskemet depuis 2015.

Le projet Mercedes-Benz hongrois

Enfin, le groupe Stellantis, dans le cadre du projet "Planter un arbre" mené en collaboration avec l'Océanium, a planté 10 000 arbres près de Tobor au Sénégal depuis 2021.

Par la suite, le même projet a été lancé dans 13 autres pays européens dans le but de planter et de donner vie à un arbre chaque fois que les clients acceptent de réparer leur véhicule avec des pièces détachées et reconditionnées.