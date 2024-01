Pour les constructeurs automobiles mondiaux, la réduction des émissions atmosphériques provenant des installations de production n'est que la partie visible de l'iceberg de la décarbonisation. Outre les centres où les voitures sont effectivement construites, les différentes entreprises ont également de nombreux autres bâtiments à rendre efficaces en termes d'émissions de carbone.

Il s'agit, par exemple, des entrepôts de pièces détachées et des centres logistiques, c'est-à-dire, toutes les installations par lesquelles transitent les pièces détachées et les composants nécessaires à l'assemblage ou à l'entretien ultérieur des voitures.

Porsche Italie a récemment rendu son siège italien de Costa di Rovigo (RO) plus économe en énergie, mais ce n'est que le premier d'une longue série d'exemples.

Pour un avenir sans émissions

L'objectif des constructeurs, qu'il s'agisse de voitures ou de véhicules utilitaires légers et lourds, est plus que jamais de réduire les émissions de gaz polluants dans l'atmosphère. Pour ce faire, toutes les entreprises s'efforcent depuis des années de trouver des solutions durables à leurs processus quotidiens.

Tout commence, comme nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans cet article, par la recherche de partenaires durables pour la production des composants de base, c'est-à-dire toutes les pièces qui, une fois arrivées à l'usine, serviront à construire le produit final.

Ceci étant fait, la deuxième partie importante de l'objectif de la décarbonisation est d'essayer de transporter ces composants aussi efficacement que possible entre les différentes usines. À cet égard, par exemple, les camions moyens et lourds à zéro émission jouent déjà un rôle clé, comme la première flotte de Mercedes eActros récemment livrée par l'entreprise à plusieurs clients européens.

Le centre de pièces détachées pour camions de Daimler à Bologne

Enfin, comme mentionné ci-dessus, la dernière étape importante consiste à rendre les entrepôts territoriaux nationaux où les composants sont "stockés" aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, en attendant d'être livrés aux concessionnaires ou aux usines.

Également en Italie

Précisément, le dernier point de ceux mentionnés dans le paragraphe précédent est très important en ce qui concerne les voitures, qui sont aujourd'hui plus que jamais constituées d'un très grand nombre de pièces.

Le dernier exemple italien de décarbonisation d'un entrepôt de pièces détachées vient, comme nous l'avons dit, de Porsche Italia et de son installation de Costa di Rovigo (RO), qui dessert les centres Porsche et les centres d'assistance Porsche dans tout le pays.

L'entrepôt de pièces détachées de Porsche Italia à Costa di Rovigo

Dans le grand centre industriel, des travaux d'agrandissement ont été réalisés en 2020, doublant sa surface opérationnelle à 5 200 mètres carrés, pour un investissement de près de 3 millions d'euros.

Parallèlement, l'ensemble de l'entrepôt a fait l'objet d'un processus d'optimisation de l'utilisation des ressources énergétiques, réduisant les émissions à presque zéro, ce qui a permis d'économiser environ 89 tonnes de CO2 par an.

L'entrepôt de pièces détachées de Porsche Italia à Costa di Rovigo

Mais ce n'est pas tout. Sur le site, l'entreprise a également totalement éliminé l'utilisation de combustibles fossiles, en supprimant le système de chauffage au gaz naturel et en le remplaçant par un refroidisseur à haut rendement plus moderne et plus efficace, tout en améliorant le système photovoltaïque sur le toit de l'installation pour le porter à 135 kW. Avec une production moyenne de 170 MWh, celui-ci couvre environ 60 % des besoins de l'installation.