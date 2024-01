La F50 est un étalon italien rare puisque seulement 349 exemplaires ont été fabriqués entre 1995 et 1997. Cependant, Ferrari a également construit une série limitée de 19 voitures de pré-production, et il se trouve que celle-ci est l'une d'entre elles. C'est l'une des six voitures vendues à des membres de la famille royale de Brunei, mais contrairement à la plupart des autres, elle a conservé sa conduite à gauche d'origine.

DK Engineering a mis la perle rare en vente et a publié une vidéo de présentation pour montrer toutes les différences subtiles par rapport à une F50 "normale". Par exemple, il n'y a pas de compartiment de chargement à l'avant et les deux ventilateurs ont un centre doré au lieu d'être entièrement noirs. La pochette de rangement et le sac pour les outils ont des formes différentes, tandis que l'étiquette rouge indiquant le numéro de production, apposée sous le capot avant, a disparu.

Même la zone autour du pare-brise n'est pas identique à celle d'une Ferrari F50 de série, puisque le panneau de base situé devant le pare-brise présente une finition satinée au lieu d'une couche brillante. Au sommet de la vitre, il y a deux trous de fixation de chaque côté (au lieu d'un seul) pour fixer le toit. Quant à la teinte verdâtre de la trame de la fibre de carbone, elle n'est pas présente sur les 349 autres voitures, mais il est possible que la résine transparente se soit dégradée au fil du temps, ce qui a conduit à cette fameuse teinte.

En regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il manque les plaques du fabricant sur les coques des rétroviseurs latéraux (et sur le rétroviseur intérieur). À l'arrière, le capot moteur en plexiglas semble plus rudimentaire en raison des vis apparentes et des persiennes fixées au panneau au lieu d'être moulées. Le compartiment moteur est dépourvu de la plupart des étiquettes que l'on trouve normalement sur une F50 standard. En outre, les étriers du frein à main sont dorés et non noirs et ne portent pas le logo du cheval cabré.

À l'intérieur, une F50 standard n'a pas de renforts latéraux rouges dans les sièges, ni de surpiqûres rouges sur le tableau de bord ou encore de plaque de numéro de châssis du côté passager. Il est intéressant de noter que la tige des clignotants est complètement vide, tandis que la teinte des cartes de porte, du tableau de bord et des bas de caisse n'est pas la même que celle des voitures de série. Le prototype de pré-production ne comporte pas d'autocollants d'avertissement de vitesse ni de sac de rangement pour le toit.

Un autre changement notable est le système de levage de la suspension, le nez de la supercar se relevant automatiquement lorsque le contact est mis.

Cette F50 est dans un état impeccable, n'ayant parcouru que 1 180 miles (1 900 kilomètres) après avoir été construite en juin 1995. Elle a changé de mains à plusieurs reprises depuis, et se trouve aujourd'hui au Royaume-Uni où elle est à vendre. Elle a obtenu un certificat d'authenticité de Ferrari en mars 2018, ce qui signifie alors, qu'il s'agit d'une véritable affaire.

