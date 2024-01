Les voitures Kei (appelées keijidōsha au Japon) constituent le segment le plus populaire de tous parmi les automobiles plébiscités au Pays du Soleil Levant. Ces curieuses voitures ultra-compactes, aux formes majoritairement carrées, sont plébiscitées par les automobilistes du pays en raison de leur petite taille, de leur polyvalence et des importants avantages fiscaux liés à leur utilisation.

L’une des voitures kei les plus étranges jamais créées était la Suzuki LC (acronyme de Light Car qui signifie voiture légère), un concept présenté en 2005 au design rétro et vaguement similaire à la Fiat 850.

Galerie: Fiat 850 City Taxi (1968)

12 Photos

Une étrange ressemblance

En réalité, l'objectif des designers japonais n'était absolument pas de "copier" la petite italienne ni même la MINI, ce que rappelle la forme circulaire des phares avant. En fait, la LC est un hommage à la Suzulight, la première Suzuki jamais créée et présentée en 1955.

Galerie: Suzuki Suzulight de 1954

5 Photos

Avec seulement 3,2 mètres de long, la LC peut accueillir deux adultes et l'intérieur est aussi extravagant que l’est l’extérieur. La "déco" de la voiture semble tout droit sortie des années 1950, même si le style et la sellerie sont modernes. Décidément, le cuir rouge et le tissu à carreaux des sièges ne font pas passer cette Suzuki inaperçue, à vous de voir si cela vous plaît.

Seulement 660 cm3

Petite à l'extérieur et petite à l'intérieur. Oui, car cette LC est dotée d'un tout petit moteur : un trois cylindres de 660 cm3 à la puissance…indéterminée. Tout ce que nous savons de la part de Suzuki, c'est que le moteur envoie de la puissance aux roues avant uniquement avec une transmission automatique à 4 vitesses, mais pas un mot de plus.

Évidemment, on se rend vite compte que les performances ne sont pas celles d'une voiture de sport pur-sang, mais compte tenu des petites proportions de la carrosserie, il est raisonnable de croire que le moteur, aussi ridicule soit-il, peut encore garantir un minimum de panache dans les rues animées de Tokyo. Malheureusement, la LC n'est pas devenu un modèle de série, mais il n'est pas exclu que Suzuki revienne sur ses pas à l'avenir, transformant peut-être le concept en une variante électrifiée.

Galerie: Suzuki LC Concept (2005)