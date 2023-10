Si la Nissan Hyper Force est la grande vedette du Japan Mobility Show 2023, à Tokyo, puisqu'il pourrait préfigurer la prochaine GT-R, un minivan potelé conçu par Mitsubishi mérite également notre attention.

Tout comme le concept électrique de Nissan offre un possible aperçu d'un nouveau modèle, ce véhicule familial surélevé équipé de pneus tout-terrain pourrait être la première esquisse de la Mitsubishi Delica de nouvelle génération.

Le concept car D:X est présenté comme un véhicule à six places destiné aux personnes en quête d'aventure. Ce 2+2+2 combine les attributs d'un tout-terrain, tels que la suspension surélevée et la transmission intégrale, avec les caractéristiques d'un monospace, comme les portes coulissantes et le toit presque plat, afin de maximiser l'espace à l'intérieur.

Il présente des porte-à-faux beaucoup plus courts que la vraie Delica et un revêtement de carrosserie imposant autour des passages de roues et des pare-chocs.

Doté de plaques de protection à l'avant et à l'arrière ainsi que de marchepieds latéraux, le D:X a été imaginé comme un monospace de type crossover avec une entrée latérale sans pilier. Le concept peint en cuivre est doté de feux en forme de T à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un coffre de toit pour un rangement supplémentaire.

La visibilité extérieure du conducteur est excellente grâce à une caméra frontale qui transmet des images sur un écran massif monté sur le tableau de bord, donnant l'illusion d'un pare-brise élargi. De plus, de petits écrans sont intégrés dans les montants A pour servir de rétroviseurs numériques.

L'habitacle est modulaire dans le sens où il comporte ce que Mitsubishi appelle des sièges panoramiques. Enveloppés de cuir fauve, ces sièges coulissent non seulement d'avant en arrière, mais les sièges avant pivotent également à 180 degrés. Chaque appui-tête est équipé d'une paire de haut-parleurs Yamaha, tandis que la carrosserie a été renforcée par des montants arrière constitués d'une armature en os de côtes renforcée avec une structure circulaire.

Le concept D:X a été conçu comme un véhicule hybride rechargeable, bien que des détails supplémentaires n'aient pas été fournis. Le fait qu'il s'agisse d'une transmission intégrale n'est pas vraiment une surprise puisque la Delica transmet la puissance aux quatre roues depuis des décennies, et il est peu probable que cela change pour la sixième génération. Un nouveau modèle est attendu depuis longtemps, étant donné que le véhicule actuel existe depuis 2007, avec un lifting en 2019.