La réduction de ce que l'on appelle l'"empreinte carbone" ou le "bilan carbone" est la priorité de toutes les entreprises, aujourd'hui. Cette réduction est complexe car elle concerne toutes les activités. Pour le secteur automobile, il est relativement plus facile de se concentrer sur l'empreinte attribuée aux produits, c'est-à-dire la "charge" d'émissions que chaque voiture accumule tout au long de sa vie et qui comprend tout, depuis l'extraction et le traitement des matières premières jusqu'à l'utilisation et la mise au rebut.

Toutes les émissions n'étant pas du dioxyde de carbone, le paramètre universel pour les calculer est ce que l'on appelle le CO2e ou "équivalent CO2", une méthode dans laquelle d'autres émissions sont également comparées pour être "converties" en CO2 afin d'avoir une valeur de référence unique. Et cela représente plusieurs tonnes par voiture.

Comment réduire la "charge" voiture par voiture ?

Après avoir établi la référence, nous passons aux contre-mesures : comme nous l'avons dit, l'opération concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les fournitures, le transport, la production et les émissions directes qui en découlent, celles produites "à l'échappement" et pas seulement, il y a également celles produites par l'usure des pneus et d'autres pièces d'usure qui sont prises en compte.

Il est donc clair que, pour ce principe, le passage à la traction électrique, qui élimine d'un seul coup la quasi-totalité des émissions directes, surtout lorsqu'elle s'appuie sur des sources d'énergie renouvelables, est l'objectif ultime de tous les constructeurs. Mais pour les autres points de la liste, que peut-on faire ?

La représentation graphique des émissions de CO2e de la Polestar 4

Les marques électrifiées ont un avantage : des constructeurs comme Polestar, qui a récemment publié son rapport de durabilité sur la nouvelle Polestar 4, affirme que la voiture a actuellement l'empreinte carbone la plus faible de toute la scène automobile, entre 19,4 et 21,4 tonnes selon la version. C'est beaucoup en apparence, mais très peu sur une période estimée à huit ou dix ans, voire plus.

Le fait que la gamme soit 100 % électrique y contribue évidemment, mais le constructeur suédois a pris bien d'autres précautions pour y parvenir. Les voici :

L'énergie verte à l'usine

La première étape consiste à utiliser de l'électricité durable et certifiée, dont une grande partie est autoproduite par ses propres systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, de nombreuses usines disposent de parcs solaires qui couvrent jusqu'à 50 % de leurs besoins énergétiques internes. Dans le cas de la Polestar 4, il s'agit de l'usine SEA de Geely Holdings dans la baie de Hangzhou, en Chine. Elle combine de l'énergie hydroélectrique certifiée fournie de l'extérieur et de l'énergie photovoltaïque autoproduite.

Matières premières décarbonées

L'utilisation accrue de métaux à faible teneur en carbone constitue le deuxième point : dans ce cas, il s'agit principalement d'aluminium provenant de fonderies qui utilisent l'énergie hydraulique pour s'alimenter en électricité et d'une proportion croissante d'aluminium recyclé "en chaîne courte".

Piles

L'aluminium représente à lui seul près de 25 % de l'empreinte carbone, tandis que l'acier et le fer en représentent 20 %, mais pour une voiture électrique, la part la plus importante revient encore aux batteries : la production et le raffinage des matériaux nécessaires à leur construction pèsent 36 à 40 % du bilan final. L'évolution va ici de la chimie interne des batteries à la gestion de l'énergie, qui contribue à la fois à la réduction de la consommation et des émissions lors de la phase de production.

Une conception soignée

La réduction de l'empreinte carbone n'est plus un objectif à atteindre "à la sauvette", mais l'un des critères fondamentaux qui sous-tendent l'élaboration de chaque nouveau modèle. L'étude précise que les valeurs d'émission de chaque phase et de chaque composant individuel, le poids, l'origine des matières premières, influencent les choix techniques, de production et même stylistiques.

En effet, le design doit tenir compte de ces exigences, tout en recherchant une simplicité constructive maximale et une aérodynamique efficace, capable de garantir une efficacité maximale et donc des économies d'énergie lors de l'utilisation.

Polestar 2 MY 2024

Polestar souligne également que sur son autre modèle, la Polestar 2, outre l'amélioration de l'autonomie et des performances, l'efficacité constante a permis de réduire les émissions de CO2e depuis le début de la production en 2020. Avec l'actuelle MY2024, l'économie totale estimée depuis le lancement a atteint 12 %, soit environ 3 tonnes en trois ans, et la voiture affiche désormais des valeurs comprises entre 22,4 et 23,1 tonnes en fonction de la version.