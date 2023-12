Dans l'industrie automobile, la course va souvent au-delà de la puissance et de l'aérodynamique. Les constructeurs élargissent leurs horizons, s'aventurant dans des territoires inattendus qui vont au-delà du rugissement des moteurs.

Bentley, réputé pour ses voitures opulentes, a pris un détour unique en entrant dans le monde de la production de miel, prouvant ainsi que le luxe s'étend au-delà du domaine de l'automobile.

Le voyage de Bentley dans le monde des abeilles a commencé par la création du centre d'excellence pour la production de miel à son siège de Crewe. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'ambitieuse stratégie Beyond100 de Bentley, vise à améliorer la durabilité environnementale du site de Pyms Lane. Le centre, qui bourdonne d'activité, compte 17 ruches et abrite plus d'un million d'abeilles.

Le point d'orgue de cette aventure sucrée est l'annonce de la cinquième récolte de miel, qui présente un miel spécial Black Edition Label. Plus de 500 pots de ce nectar délectable ont été récoltés dans les deux ruches les plus anciennes, initialement installées en 2019. L'équipe de design interne de Bentley a mis son expertise au service de la création d'un étiquetage unique pour le Black Edition Label et les 1 000 pots de miel "normal" récoltés dans les autres ruches.

Sebastian Benndorf, directeur de la planification de la production chez Bentley, a déclaré :

"Le délicieux miel est très exclusif et nous ne le vendons pas. Il est plutôt offert lors d'événements d'entreprise, de visites de clients et de causes caritatives, ainsi que dans le cadre de programmes de récompense et de reconnaissance des collègues et de concours. Nous pensons que c'est un moyen passionnant d'inciter les gens à parler de l'importance de l'écologie et du rôle que jouent les pollinisateurs."

L'initiative de Bentley concernant le miel n'ajoute pas seulement une touche de douceur à l'image de l'entreprise, mais sert également à engager la conversation sur la responsabilité écologique. En s'engageant dans des projets non conventionnels, les constructeurs automobiles comme Bentley démontrent que la route du succès n'est pas toujours pavée de pneus, mais qu'elle peut être adoucie par le bourdonnement des abeilles et la bonté dorée du miel.