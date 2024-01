Vous ne pouvez pas attendre la sortie de Grand Theft Auto VI ? Vous n'êtes pas seul, car Hyundai vient de publier sa propre version de la franchise de jeux vidéo axée sur le crime dans une courte vidéo qui est, osons le dire, criminellement drôle.

Il est clair que l'équipe WRC de Hyundai ne manque pas d'humour. Les pilotes Ott Tänak, champion 2019, et son coéquipier Thierry Neuville sont les "acteurs" de cette courte parodie, qui copie la bande-annonce de GTA VI jusque dans la musique, les voix et, dans une certaine mesure, les scènes.

Non, vous ne verrez pas une femme twerker sur une voiture sur l'autoroute, mais vous verrez le copilote de Tänak, Martin Järveoja, prendre la pose même s'il n'a pas de longs cheveux blonds ou de bikini.

La bande-annonce de GTA VI compte actuellement près de 170 millions de vues sur YouTube, alors si vous cherchez une vidéo suffisamment accrocheuse pour la parodier, c'est certainement un bon choix.

Et comme nous le voyons ci-dessus (pour le meilleur ou pour le pire), il ne s'agit pas seulement d'une série de clips montrant la i20 N de rallye en action. D'accord, c'est surtout ça, mais il y a aussi cette scène tendre entre Tänak et Neuville dans laquelle ils s'engagent à se faire confiance avant de défoncer des perceuses en main.

Il faut reconnaître que Hyundai a osé sortir des sentiers battus. La saison 2024 du WRC débutant à la fin du mois de janvier, il s'agit d'une manière intelligente d'attirer l'attention avant le coup d'envoi de la compétition.

Tänak et Järveoja, ainsi que Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe, seront au volant de la i20 N Rally1 Hybrid pendant toute la saison. Mais Hyundai ne se prépare pas nécessairement à dominer le WRC. Bien qu'un titre soit certainement souhaitable, Hyundai Motorsport a déclaré dans un communiqué que l'équipe "considère la saison à venir comme une nouvelle étape importante vers son objectif pour 2025 et 2026, [qui est d'être] le constructeur à battre en WRC".

Et si cela rate, il y a toujours des opportunités à Vice City.

À voir sur Motorsport.tv