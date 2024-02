Cette rubrique intitulée "Concept We Forgot" est une plongée de Motor1 dans les concept-cars bizarres et extraordinaires dont vous ne vous souvenez peut-être pas.

Nom : Mazda RX-Vision

Début : Salon de l'automobile de Tokyo 2015

Moteur : moteur rotatif Skyactiv-R

Puissance : Non disponible

Type de conduite : Moteur avant, roues arrière motrices

Retour en octobre 2015, à l'époque où l'on attendait avec impatience la sortie de Star Wars : Le Réveil de la Force. De l'autre côté du globe, Mazda avait sa propre voiture de sport aux allures de vaisseau spatial avec le concept RX-Vision. Il a été présenté au salon de l'automobile de Tokyo avec un long capot, un pare-brise enveloppant, une courte plage arrière et, surtout, un moteur rotatif Wankel. Il semblait s'agir de la deuxième version de la Mazda RX-7.

Mazda savait que le groupe motopropulseur ferait le bonheur des passionnés. La société a vanté les mérites d'un "moteur rotatif Skyactiv-R de nouvelle génération" tout en évoquant la Cosmo Sport classique et la victoire aux 24 heures du Mans en 1991 - la seule victoire au classement général remportée par une société japonaise à l'époque. Le constructeur savait comment susciter l'enthousiasme.

La RX-Vision était faussement compacte. Bien qu'elle paraisse grande sur les photos, la voiture mesurait 4,39 mètres de long et avait un empattement de 2,7 mètres. À titre de comparaison, la Nissan Z et la Porsche 718 Cayman sont à peine plus petites. La Mazda RX-7 FD de quatrième génération était encore plus petite avec 4,28 mètres.

À l'intérieur, la RX-Vision présentait un tableau de bord à l'allure rétro, surtout si l'on se réfère aux normes de conception modernes. Au lieu d'un tableau de bord numérique et d'un écran d'infodivertissement, trois jauges analogiques circulaires se trouvaient derrière le volant. Un levier de vitesses courtaud émergeait du tunnel central haut.

Lorsque la RX-Vision a fait ses débuts en 2015, Mazda a lancé une vidéo amusante pour l'accompagner. Elle montrait tous les véhicules à moteur rotatif de la marque, y compris plusieurs concepts, dans l'ordre chronologique.

Mais malgré les éloges à l'égard du concept, la RX-Vision n'a jamais été mise en production. Cependant, l'entreprise n'a pas immédiatement abandonné le projet. Mazda a créé le concept de voiture de course RX-Vision GT3 pour le jeu vidéo Gran Turismo Sport, qui présentait la même allure générale avec un nez modifié et un splitter avant plus proéminent, ainsi que des ouvertures supplémentaires sur le capot. Les ailes latérales étaient plus larges et l'arrière était doté d'un aileron et d'un diffuseur plus hauts.

L'intérieur de la RX-Vision GT3 a également subi d'importantes modifications par rapport au concept original. Un écran numérique était placé derrière le volant en forme de joug. De plus, une caméra de recul et une série de boutons se trouvaient sur la console centrale.

La compagnie affirmait que le groupe motopropulseur de la voiture de course virtuelle produisait 562 chevaux et 539 Nm de couple grâce à un moteur rotatif Skyactiv-R à quatre rotors. Mazda est même allé jusqu'à créer un modèle à l'échelle 1:18 du concept RX-Vision. Au prix de 535 dollars, ce modèle n'était pas bon marché et la société n'en a produit que 30 exemplaires.

Aujourd'hui, l'éventualité d'un nouveau coupé sport Mazda à moteur rotatif semble peu probable, mais il y a encore une chance. Le concept Iconic SP de l'année dernière laissait espérer une nouvelle voiture de sport Mazda, tout comme le fait que Mazda ait déclaré développer un nouveau moteur Wankel cette année.

Où est-elle aujourd'hui ?

En 2023, la RX-Vision était exposée au musée Mazda d'Hiroshima, au Japon. Les visiteurs doivent prendre rendez-vous trois mois à l'avance pour le visiter. Mais Mazda ne semble pas sortir la RX-Vision du musée très souvent. Elle était présente au Concorso d'Eleganza Villa d'Este en 2016, mais c'est à peu près tout. Et nous ne sommes pas surpris de la voir si bien conservée ; c'est un concept qui mérite d'être préservé.