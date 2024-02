Le début et le milieu des années 2000 ont été une période merveilleuse pour les courses de voitures de sport, en particulier pour les amateurs de GT. Au Mans et ailleurs, les fans ont eu la chance de voir s'affronter quelques-unes des plus belles voitures de série. Corvettes, Ferrari 550 et 430, ainsi que des voitures plus étranges comme la Saleen S7R en faisaient partie. Je ne veux pas dire que l'Aston Martin DBR9 est la plus cool de toutes, mais c'est certainement l'une des voitures les plus sympa en vente aujourd'hui.

En vente chez Girardo and Co. au Royaume-Uni, il s'agit de l'une des 10 voitures d'usine Aston Martin construites en 2006 et conduites par l'équipe BMS Scuderia Italia en 2006 et 2007. Numéro de châssis 9, cette DBR9 est montée quatre fois sur le podium en FIA GT au cours de sa carrière, et s'est classée sixième et onzième de sa catégorie au Mans en 2006 et 2007, respectivement. Depuis 2018, elle connaît une seconde vie en tant que voiture de course historique, et elle a récemment été repeinte dans sa livrée Le Mans 2007, qui célébrait le 100e anniversaire de Pirelli. D'où le numéro.

La société britannique Prodrive a développé la DBR9 à la suite de son succès avec la Ferrari 550 GTS au début des années 2000. La DBR9 a connu le même succès, avec un championnat en 2006 et des victoires de classe au Mans en 2007 et 2008. Les voitures de course utilisaient une version du V12 6,0 litres de la DB9, dont le son est aussi attrayant que l'apparence. Il y a beaucoup d'ajouts aérodynamiques, mais la voiture a l'air plus "pure" puisqu'elle elle dans son jus, par rapport aux GT plus modernes d'aujourd'hui.

Cette voiture est livrée avec un certain nombre de pièces de rechange et le châssis d'origine, qui a été touché après un accident lors des 24 heures de Spa en 2007. Girardo and Co. indique sur son site tous les travaux d'entretien récents. De ce fait, la voiture semble totalement prête pour la course.

Le prix est sur demande, bien entendu. Et si vous finissez par l'acheter, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de le savoir.

