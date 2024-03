Envie d'une voiture de course ? RM Sotheby's annonce la vente aux enchères imminente d'une Mercedes CLK GTR de 1997, qui sera vendue au cours d'un évènement allant du 29 février au 6 mars. Le prix n'est pas précisé, mais nous pensons qu'il atteindra facilement les sept chiffres.

La Mercedes CLK GTR au numéro de châssis 004 a été pilotée par Bernd Schneider, emblématique pilote Mercedes-AMG pouvant se targuer d'un incroyable CV. C'est également le châssis avec lequel Schneider a remporté le championnat pilotes FIA GT en 1997 et offert à la marque à l'étoile le titre constructeurs.

Lorsque les responsables de Mercedes ont voulu poursuivre leurs activités sportives après les succès remportés en DTM dans les années 1990, le nouvellement formé championnat FIA GT s'est présenté comme une belle opportunité pour la marque.

Trois personnages clés ont fait avancer le projet grâce à un programme de développement ultra-rapide : Norbert Haug, directeur de Mercedes Motorsport, Hans Werner Aufrecht, directeur d'AMG, et Domingos Piedade, directeur de l'écurie de course Mercedes-AMG.

Seulement 128 jours après les premières esquisses sur papier, le premier châssis de la CLK GTR a été mis en piste le 27 mars 1997 à Jarama, en Espagne. Bernd Schneider et Alexander Wurz, un jeune pilote AMG, ont testé la voiture.

La coque est en fibre de carbone composite et en aluminium en nid d'abeille, et le moteur V12 LS600/M297 de six litres permettait d'atteindre des niveaux de performance impressionnants. Avec les limites imposées par la FIA, la puissance était de 600 ch et la vitesse maximale de 330 km/h. Si l'on ajoute à cela la boîte séquentielle Xtrac à six rapports et les freins en carbone composite, la CLK GTR était à la pointe du design et de la performance.

L'exemplaire proposé à la vente est l'un des deux premiers utilisés lors de la saison 1997 du championnat FIA GT. Wurz et Schneider ont été affectés à cette voiture portant le numéro 11 et des rétroviseurs jaunes. Après un début de saison en dents de scie, c'est lors de la quatrième course que la domination de Mercedes a commencé.

Le châssis 004 s'est qualifié en pole position avant de remporter sa première victoire au Nürburgring. D'autres succès ont suivi, notamment à Donnington, où Mercedes et McLaren se sont affrontés au coude à coude pour le titre constructeurs.

Remplacé par la CLK LM en 1998, le châssis 004 de la CLK GTR a été conservé dans la collection de Mercedes-Benz pendant les 17 années suivantes. Il a été dépoussiéré de manière occasionnelle, notamment au Goodwood Festival of Speed et au sein du musée de la marque. En 2015, le propriétaire actuel a eu la possibilité d'acquérir le châssis 004 directement auprès de la collection Mercedes-Benz.

HWA s'en est occupé peu de temps avant sa vente, et le dossier témoigne du haut degré de soin avec lequel le véhicule a été préparé pour son nouveau domicile. Depuis, le châssis 004 a été peu utilisé et est maintenant prêt pour sa prochaine aventure...