Porsche a rappelé plus de 8 000 exemplaires de 911 car les pare-brise avant et arrière pourraient se détacher en cas de collision. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 8 101 Porsche 911 de 2020 à 2024 sont potentiellement concernées, bien que les documents ne précisent pas quelles versions sont impliquées.

Le problème réside dans la colle utilisée pour coller les pare-brise et les vitres arrière des voitures, ou plutôt dans les circonstances dans lesquelles elle a été utilisée. Il semble que certaines 911 n'avaient pas de surfaces complètement exemptes de résidus au moment de l'installation en usine, ce qui peut entraîner une liaison adhésive plus faible.

Porsche a découvert le problème en novembre dernier grâce à des "fenêtres optiques déficientes sur le terrain". Une inspection a révélé que le verre pouvait se détacher partiellement dans ces zones les plus fragiles. En cas d'accident, la liaison globale pourrait être trop faible pour maintenir le pare-brise en place.

Pas d’accrocs pour le moment

Les documents de rappel font état de 15 réclamations au titre de la garantie pour des 911 présentant "des surfaces troubles ou d'autres défauts optiques", mais aucun cas de verre détaché n'a été observé. Porsche affirme n'avoir connaissance d'aucune vitre qui s'est détachée et aucun accident ou blessure lié à ce problème n'a été signalé.

La marque allemande indique qu'un bruit excessif du vent ou de l'humidité dans la voiture pourrait indiquer des zones à problèmes. Cette solution est simple : les vitres avant et arrière seront inspectées et remplacées si nécessaire, à l'aide de vitres neuves traitées avec un processus de nettoyage abrasif.

La notification du rappel aux concessionnaires commence le 13 mars et la notification aux clients est prévue pour le 26 avril. Porsche indique que les propriétaires de 911 concernés peuvent contacter le service client Porsche au 800-767-7243 et faire référence au numéro de rappel ARA3. Les propriétaires peuvent également se rendre sur le site de rappel de la NHTSA et saisir leur NIV.