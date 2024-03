Audi prévoit de lancer un nouveau véhicule électrique d'entrée de gamme en 2027. Il se situera en dessous de la Q4 E-Tron dans la gamme, mais le PDG de la société, Gernot Döllner, n'a pas voulu donner de détails supplémentaires sur le modèle à venir.

Il a déclaré à Autocar que le nouveau véhicule électrique serait un "concept de véhicule indépendant unique et merveilleux". Il pourrait reposer sur l'architecture MEB, mais Döllner a admis que l'entreprise n'avait pas encore décidé de la plateforme sur laquelle reposerait la voiture. Nous en apprendrons probablement plus sur la taille et la composition chimique de la batterie, l'autonomie et la puissance du véhicule lors de sa présentation.

Audi accélérera le développement de la voiture pour respecter la date de lancement fixée à 2027. Audi et d'autres constructeurs automobiles se méfient de plus en plus des véhicules électriques chinois bon marché et réagissent en conséquence. En juin de l'année dernière, Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, a admis qu'Audi était à la traîne de ses rivaux en raison de problèmes logiciels, et a déclaré qu'il accélérerait le développement des VE de la marque de luxe.

La société produira son véhicule électrique d'entrée de gamme à Ingolstadt, en Allemagne, qui pourrait porter le nom A2/Q2. Audi a réservé les numéros pairs à ses VE et les numéros impairs à ses voitures à combustion. Audi pourrait produire une petite berline, mais il est plus probable qu'il s'agisse d'un crossover compact portant la nomenclature Q, car les consommateurs continuent d'être attirés par les modèles surélevés.

L'Audi Q6 E-Tron a été présentée en début de semaine, rejoignant les modèles E-Tron GT, Q4 E-Tron et Q8 E-Tron. Un véhicule électrique d'entrée de gamme permettrait d'étoffer la gamme, mais il faudra attendre trois ans avant qu'il ne soit commercialisé, et la concurrence ne fera qu'augmenter.