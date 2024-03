La télévision et le cinéma ont laissé de profondes impressions sur la communauté automobile. Ils ont contribué à transformer de simples machines en icônes désormais appréciées et convoitées dans le monde entier, mais bon nombre des véhicules dont nous sommes tombés amoureux sont le résultat de la magie du cinéma.

La Dodge Charger 1970 de Dominic Toretto, tirée du premier film de la franchise Fast and Furious, n'est qu'un exemple. Mais son inoubliable compresseur, sur le capot, est quasiment une illusion. Craig Lieberman, conseiller technique sur les deux premiers films Fast and Furious, a révélé dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube que l'énorme souffleur accrocheur était une réplique et n'était même pas attaché au moteur.

Fast and False (ça veut dire faux)

Le gros moteur filmé dans la Charger dans le garage de Dom était un remplaçant qui n'était pas destiné à propulser la muscle car, et il est retourné à l'atelier de moteurs après le tournage. Les cinéphiles attentifs ont peut-être remarqué que la Dodge, à la fin du film, était dotée d'un couvercle de courroie de ventilateur pour cacher le fait qu’elle n’en avait pas, mais ce n'était pas le seul tour de passe-passe utilisé dans le film.

Cinq Chargers furent utilisé, rien que dans le premier opus, convertissant les modèles de 1969 en R/T de 1970. Deux des cinq exemplaires étaient des voitures de cascade dotées de doubles arceaux de sécurité qui sont facilement visibles une fois que vous savez où chercher. La voiture du héros se démarque facilement avec sa réplique de support de toit et ses barres plus simples.

De nombreuses voitures de cinéma que nous avons vues sur grand écran ont disparu avec le temps. Elles sont recyclées, vendues ou démontées avant même que le film n'ait la chance d'avoir un impact culturel, et les premières voitures Fast and Furious ont fait des voyages fous à travers le monde avant de trouver des foyers permanents.