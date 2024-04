Toyota lance officiellement l'Urban Cruiser Taisor 2025. Développé spécialement pour servir les marchés économiques émergents, le modèle est le résultat d'un partenariat stratégique signé avec Suzuki en Inde et dérive directement du modèle Fronx. Il s'agira du SUV le moins cher de Toyota dans le pays et sera en concurrence directe avec le Hyundai Venue, le Renault Kiger et le Nissan Magnite.

Dans la même veine que l'Urban Cruiser Hyryder (rebadge du Grand Vitara rivalisant avec le Hyundai Creta, le Volkswagen T-Cross et le Kia Seltos), le Taisor conserve la même structure générale que le modèle original, le Suzuki Fronx. La différence réside dans des éléments tels qu'une calandre redessinée, de nouvelles jantes de 16 pouces, une nouvelle palette de couleurs pour la carrosserie, des appliques brillantes sur certains détails et des feux de jour à LED avec une nouvelle signature.

À l'intérieur, le tableau de bord du Toyota est pratiquement le même que celui du Suzuki Fronx, avec seulement le changement des logos. Les points forts sont le système multimédia avec un écran de tablette de 9 pouces, différentes textures et couleurs de matériaux, ainsi que des équipements tels que Apple CarPlay et Android Auto sans fil, caméra à 360 degrés, chargement de téléphone sans fil, entrée et démarrage sans clé et climatisation automatique.

Sous le capot, deux motorisations seront proposées. Le moteur principal, un 1.0 3 cylindres essence turbo, délivrera 100 ch de puissance et 147 Nm de couple. L'autre option sera le 4 cylindres 1.2 atmosphérique avec 90 ch et 112 Nm de couple. Selon la version, la boîte de vitesses peut être manuelle à 5 rapports ou automatique à 6 rapports.

Les dimensions générales sont les mêmes que celles du Suzuki, à savoir 3,99 mètres de long, 1,55 mètre de haut et 1,76 mètre de large (en gros, la taille d'un Fiat Pulse). L'Inde, comme mentionné, sera le premier et principal marché du Taisor. Le prix de départ de 774 000 roupies équivaut à 8 600 euros. Toyota le lancera ensuite dans d'autres régions, telles que l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient.