Disparu dans un tragique accident au début de l'année 2023, Ken Block reste dans le cœur de nombreux passionnés d'automobile qui ont été fascinés par ses exploits. Ces derniers ont été montrés dans les vidéos de la série Gymkhana. Avec toujours le numéro 43 pour "signer" les nombreux véhicules qui l'ont accompagné au fil des années.

Un numéro qui identifie aujourd'hui le 43 Institute, fondé par la famille Block dans le but de "créer des opportunités pour des personnes exceptionnellement motivées qui n'ont peut-être pas le soutien adéquat pour leur propre croissance et leur propre succès". Pour soutenir ses activités, le 43 Institute a conclu un partenariat avec eBay Motors, en mettant aux enchères 43 pièces de souvenirs ayant appartenu à Ken Block.

Ce qui est mis en vente

Le projet, intitulé "From the Collection : Ken Block", retrace l'histoire du pilote américain, pour le plus grand plaisir de ses fans. Vous y trouverez tout. Vous avez toujours voulu mettre une jante de pneu dans votre salon ? Il y a celle utilisée dans Gymkhana 10, bien cabossée et avec un pneu parfaitement lisse. L'enchère la plus élevée est actuellement de 443 $. Celle de la Rotiform de l'Electrickhana I et II est de 610.

Le pare-chocs de la Ford Fiesta RS WRC de la saison 2015

Il y a aussi la portière droite de la Ford Fiesta RX43 qui a participé au championnat de rallycross 2015 : pour l'instant, c'est l'enchère de 790 $ qui l'emporte. Si vous êtes à la recherche de pièces encore plus spéciales que les 565 $ actuels, vous pouvez essayer d'emporter un embrayage - rigoureusement brûlé - qui a appartenu à la Ford Mustang Hoonicorn V2 vue dans Climbkhana : Pikes Peak.

Autres pièces remarquables ? La combinaison Alpinestar de la saison 2015, le pare-chocs de la Ford Escort 2019 ou le pare-chocs avant de la Fiesta 2015. Si vous souhaitez faire une offre, vous avez jusqu'au 14 avril.