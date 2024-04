Le sujet des voitures chinoises est toujours d'actualité, surtout lorsqu'il s'agit des nouveaux modèles électriques qui envahissent ou se préparent à envahir le marché européen. Mais combien et quelles sont les voitures chinoises vendues sur le Vieux Continent ?

Pour nous faire une idée, nous avons pensé proposer un classement des voitures Made in China les plus vendues en Europe, en utilisant les dernières données de Jato Dynamics couvrant les deux premiers mois de 2024 (UE+Norvège+Suisse+Royaume-Uni).

Le classement des voitures 100% chinoises

Commençons par les voitures 100 % chinoises, c'est-à-dire les modèles conçus, fabriqués et produits en Chine sous des marques détenues par des Chinois. Dans ce premier classement, nous incluons également les MG qui, bien que portant une marque britannique historique, sont un produit du pays asiatique et sont nées sous l'aile de SAIC Motor.

La reine des ventes est la MG ZS avec 14 085 immatriculations européennes entre janvier et février 2024. Ce SUV compact de 4,32 mètres de long est disponible soit avec un moteur essence 1,5 de 106 ch, soit avec un moteur électrique de 156 ou 177 ch. Dans ce dernier cas, l'autonomie WLTP est de 440 km.

MG ZS

La MG4 occupe la deuxième place avec 8 805 voitures immatriculées au cours des deux premiers mois de 2024. Cette berline électrique à cinq portes mesure 4,28 mètres de long et offre des puissances allant de 170 à 435 ch. L'autonomie avec une batterie pleine varie entre 350 et 520 km.

MG4

La troisième place du classement revient à la MG HS, plus grande, avec 7 795 immatriculations depuis le début de l'année. Ce SUV de 4,61 mètres de long est proposé avec un moteur à essence 1.5 de 162 ch ou un hybride rechargeable EHS de 258 ch. L'EHS a une autonomie électrique annoncée de 52 km.

MG HS

La BYD Atto 3 se trouve juste à côté du podium, mais avec un écart important au niveau des immatriculations (2 132). Cette voiture électrique chinoise de 4,45 mètres de long a une puissance de 204 ch et une autonomie de 420 km en cycle mixte WLTP.

Voitures chinoises les plus vendues en Europe (janvier-février 2024)

MG ZS: 14.085 MG4: 8.805 MG HS: 7.795 BYD Atto 3: 2.132 BYD Seal: 1.082 MG5: 1.029 BYD Dolphin: 987 Xpeng G9: 530 MG Marvel R: 362 GWM Ora 03: 320 MG3: 290 Zeekr 001: 263 Maxus Euniq 6: 210 BYD Han: 185 BYD TANG: 167 Omoda 5: 135 GWM Wey 05: 126 Aiways U5: 111 Leapmotor T03: 106 DFSK Seres 3: 85 DFSK Fenguang 580: 79 Beijing X35: 67 NIO ET5: 65 NIO EL6: 62 Geely Atlas: 56 Hongqi E-HS9: 56 NIO ES8: 56 Beijing X55: 51 Xpeng P7: 51 Voyah Free: 47 NIO ET7: 41 JAC E-JS4: 36 NIO EL7: 34 JAC E-JS1: 32 Zeekr X: 31 DFSK iX5: 28 Forthing T5 Evo: 28 SWM G01: 28 Yudo 3: 14 BYD Seal U: 10 Forthing U-Tour: 9 Elaris Pio: 7 Maxus Mifa 9: 7 Maxus Euniq 5: 6 Beijing X7: 4 Elaris Beo: 3 DFSK T5 EVO: 2 Forthing T5: 2 Geometry C: 2 GWM Blue Mountain: 2

Au niveau des curiosités et avec des chiffres de vente beaucoup plus faibles, on peut citer les cas des grands SUV chinois Xpeng G9 (530 unités) et Maxus Euniq 6 (210), mais aussi Zeekr 001 (263), Omoda 5 (135) et les monospaces de luxe Hongqi E-HS9 (56) et Maxus Mifa 9 (7).

Xpeng G9 Zeekr 001

Omoda 5 Maxus Mifa 9

Hongqi E-HS9

Voitures européennes "made in China" : qui se vend le mieux ?

Le deuxième classement est réservé aux voitures de marque européenne (mais aussi euro-chinoise) ou américaine qui sont produites (en tout ou en partie) en Chine pour être vendues sur nos marchés. Vous y trouverez à la fois des voitures de marques européennes fabriquées en Chine et des voitures dérivées de modèles chinois et adaptées ou complétées pour nos marchés.

La "chinoise" la plus vendue dans ce cas est la Tesla Model 3, avec 14 300 voitures vendues au cours de la période de deux mois. La berline électrique américaine destinée à l'Europe est en effet assemblée dans la Gigafactory de Shanghai dans les deux versions RWD avec 513 km d'autonomie et Long Range AWD qui atteint 629 km.

Tesla Model 3

En deuxième position, on trouve la Dacia Spring (6 155 unités), la petite voiture électrique produite à Shiyan, dans la province du Hubei.

Dacia Spring

La troisième place est occupée par le tout nouveau Volvo EX30 (5 980 unités), le SUV électrique suédois construit dans l'usine de Chengdu, dans la province du Sichuan.

Volvo EX30

La quatrième place revient à la Polestar 2 (2 418 voitures), la berline électrique du jeune constructeur suédois qui transfère ses parts majoritaires de Volvo à Geely.

Les voitures européennes "chinoises" les plus vendues (janvier-février 2024)