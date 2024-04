Tesla a présenté la Model 3 mise à jour en septembre dernier sans la variante Performance attendue. Mais elle doit être toute proche, car des détails préliminaires se cachaient dans le code source du configurateur britannique de l'entreprise. Un lecteur de notre site frère InsideEVs a trouvé les détails cachés à la vue de tous. Nous avons vérifié le code source et pouvons confirmer que tout y est.

La Model 3 Performance mise à jour reçoit de "toutes nouvelles unités d'entraînement haute performance" qui délivreront une puissance combinée de plus de 500 chevaux. Le chiffre exact produit par les deux moteurs n'est pas mentionné, mais Tesla affirme qu'il s'agit de "la Model 3 la plus puissante de tous les temps". Pour rappel, l'ancienne était dotée d'une puissance de 505 chevaux.

Tesla indique également avoir modifié le châssis et la suspension pour une "réponse intuitive et précise aux sollicitations du conducteur". Par ailleurs, la sensation de la pédale a été améliorée, de même que la gestion de la chaleur pour un freinage plus cohérent, quelle que soit la vitesse. La nouvelle Model 3 Performance est également équipée de jantes légères en quinconce et de pneus non spécifiés pour une "traction accrue en sortie de virage".

En ce qui concerne les changements esthétiques, le même code source mentionne "des boucliers avant et arrière redessinés, un diffuseur arrière et un aileron en fibre de carbone". À l'intérieur, elle bénéficie d'un "tout nouveau design de siège avec des renforts latéraux et de coussins améliorés" et d'une ventilation. Pour la distinguer des versions inférieures de la Model 3, Tesla a doté la Performance d'un "décor léger en fibre de carbone et d'un motif de tissage raffiné".

Il y a également un grand nombre d'images que nous n'avons pas pu extraire du site web. En outre, le temps de 0 à 100 km/h est un espace réservé puisque le code source ne mentionne que {ACCELERATION}. L'ancienne Model 3 Performance avait besoin de 3,1 secondes. L'autonomie ne semble pas être indiquée, mais nous vous rappelons que le modèle sortant était évalué par l'EPA à 500 km.

Le poids n'est pas mentionné, bien qu'une fuite précédente ait indiqué qu'il resterait inchangé, à 1 854 kg. On pense également que la capacité de la batterie de 82 kilowattheures sera identique, mais rien n'est encore officiel.

Quant au nom, il semble avoir été repris. Malgré les rumeurs indiquant qu'elle serait rebaptisée Model 3 Ludicrous, il semble que le nom Performance soit conservé.

Étant donné que Tesla met à jour ses sites web régionaux pour y inclure la nouvelle Model 3 Performance, il faut s'attendre à une révélation officielle dans les jours ou les semaines à venir.